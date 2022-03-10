Жена Карпина: «Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала возвращение мужа в «Ростов».
«Я безумно рада его возвращению в «Ростов». Мы остались в Ростове-на-Дону, живем тут, поэтому так и сложилось. Для нас это самый родной клуб! Для меня, как минимум точно.
Уверена, что все ростовские болельщики обрадуются возвращению главного тренера. Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов», – сказала Карпина.
- Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год
- «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
- РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»