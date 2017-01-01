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Жена Карпина: «Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала возвращение мужа в «Ростов».

«Я безумно рада его возвращению в «Ростов». Мы остались в Ростове-на-Дону, живем тут, поэтому так и сложилось. Для нас это самый родной клуб! Для меня, как минимум точно.

Уверена, что все ростовские болельщики обрадуются возвращению главного тренера. Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов», – сказала Карпина.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +49227

    MaxRnD 13 минут назад

    Без Альмквиста будет совсем тяжело. Единственный был честно играющий лег

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    Рейтинг: +535

    pele1981 52 минуты назад

    Тоже мне черепашка-ниндзя нашелся))))

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