Жена Карпина: «Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала возвращение мужа в «Ростов».

«Я безумно рада его возвращению в «Ростов». Мы остались в Ростове-на-Дону, живем тут, поэтому так и сложилось. Для нас это самый родной клуб! Для меня, как минимум точно.

Уверена, что все ростовские болельщики обрадуются возвращению главного тренера. Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов», – сказала Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год

«Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года.

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