Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Роналду играет через боль два месяца. Участие в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем, сообщает The Telegraph.

На протяжении последних двух месяцев у португальца были проблемы с бедром, он играл через боль. Из-за этого он пропустил воскресный матч с «Манчестер Сити».

Роналду вернулся в общую группу «МЮ» во вторник, но затем вновь начал тренироваться с ограничениями. В клубе сомневаются, что он сможет сыграть против «Тоттенхэма» в 29-м туре АПЛ.

  • Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Ман Сити» со счетом 1:4.
  • Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

Игуаин: «Мбаппе и Холанд – преемники соперничества Месси и Роналду»

Рангник – о Роналду: «Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что травмирован»

В «МЮ» удивлены решением Роналду улететь в Португалию перед дерби с «Ман Сити» (The Athletic)

Источник: The Telegraph

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:19
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +9793

    Alekxei Z. 27 минут назад

    Интересно, информацию о здоровье игрока даёт не врач команды , а газета.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +502

    pele1981 > Alekxei Z. 14 минут назад

    Врач, наверно, из газет узнает о здоровье игроков))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11