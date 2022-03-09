Роналду играет через боль два месяца. Участие в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем, сообщает The Telegraph.

На протяжении последних двух месяцев у португальца были проблемы с бедром, он играл через боль. Из-за этого он пропустил воскресный матч с «Манчестер Сити».

Роналду вернулся в общую группу «МЮ» во вторник, но затем вновь начал тренироваться с ограничениями. В клубе сомневаются, что он сможет сыграть против «Тоттенхэма» в 29-м туре АПЛ.

Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Ман Сити» со счетом 1:4.

Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

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