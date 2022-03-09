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  • Спортивный юрист – об отстранении России: «Надо ждать ответа от CAS»

Спортивный юрист – об отстранении России: «Надо ждать ответа от CAS»

9 марта 2022, 12:05
3

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отстранение сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

  • В финал стыков вышла Польша. Она сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.
  • ФИФА отстранила Россию от международных турниров.

«Надо ждать ответа от CAS (Спортивного арбитражного суда) по отстранению сборной России. В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения CAS своего решения.

РФС подал свои требования по этому вопросу. CAS выслал их другим футбольным ассоциациям и ждет их доводы, почему данное решение не должно отменяться. В зависимости от всех факторов будет принято окончательное решение», – сказала Анцелиович.

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Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (3)
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Fusballer
1646817090
Ага, ждите.
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jek718875
1646817840
Я буду жаловаться и заодно объявляю голодовку
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portero
1646819695
Ну это 99% решение не изменится...
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