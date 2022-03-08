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Спортивный юрист – об отстранении России: Надо ждать ответа от CAS»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отстранение сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

  • В финал стыков вышла Польша. Она сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.
  • ФИФА отстранила Россию от международных турниров.

«Надо ждать ответа от CAS (Спортивного арбитражного суда) по отстранению сборной России. В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения CAS своего решения.

РФС подал свои требования по этому вопросу. CAS выслал их другим футбольным ассоциациям и ждет их доводы, почему данное решение не должно отменяться. В зависимости от всех факторов будет принято окончательное решение», – сказала Анцелиович.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14400

    Cleaner 3 минуты назад

    Международные законы больше НЕ РАБОТАЮТ. Ими подтерлись США и выбросили за ненадобностью. В современном мире все решает сила. Кто сильней, тот и прав.
    Потому нужно создавать новый мир и новый порядок.

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    Рейтинг: +12733

    Fusballer 10 минут назад

    Ага, ждите.

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