Спортивный юрист – об отстранении России: «Надо ждать ответа от CAS»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отстранение сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

В финал стыков вышла Польша. Она сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

ФИФА отстранила Россию от международных турниров.

«Надо ждать ответа от CAS (Спортивного арбитражного суда) по отстранению сборной России. В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения CAS своего решения.

РФС подал свои требования по этому вопросу. CAS выслал их другим футбольным ассоциациям и ждет их доводы, почему данное решение не должно отменяться. В зависимости от всех факторов будет принято окончательное решение», – сказала Анцелиович.

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