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Фердинанд – игрокам «Манчестер Юнайтед»: «Если не готовы упорно работать и принимать критику, уходите из клуба»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил после манчестерского дерби в рамках АПЛ. «Манчестер Сити» победил 4:1.

«Ты играешь за «МЮ» в дерби. Представь, сколько людей хотят быть на твоем месте. А ты ходишь по полю и думаешь о других делах, которыми мог бы заняться в это воскресенье. Я чувствую такое настроение от футболистов.

Если вы в «Юнайтед» ради футбола, то совершенствуйтесь, упорной работайте и принимайте критику. Если не готовы, то уходите из клуба», – сказал Фердинанд.

  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны Лиги чемпионов.
  • Команда продолжает бороться за победу в ЛЧ.
  • Летом у нее сменится тренер.

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Источник: Daily Mail

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