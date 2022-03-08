Фердинанд – игрокам «Манчестер Юнайтед»: «Если не готовы упорно работать и принимать критику, уходите из клуба»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил после манчестерского дерби в рамках АПЛ. «Манчестер Сити» победил 4:1.

«Ты играешь за «МЮ» в дерби. Представь, сколько людей хотят быть на твоем месте. А ты ходишь по полю и думаешь о других делах, которыми мог бы заняться в это воскресенье. Я чувствую такое настроение от футболистов.

Если вы в «Юнайтед» ради футбола, то совершенствуйтесь, упорной работайте и принимайте критику. Если не готовы, то уходите из клуба», – сказал Фердинанд.