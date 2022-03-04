Анелька – о продаже «Челси»: «Абрамович многое сделал для клуба и английского футбола»

Бывший нападающий «Челси» Николя Анелька высказался о продаже клуба Романом Абрамовичем.

«Мне грустно слышать это. Когда я пришел в «Челси», команда была четвертой или пятой в премьер-лиге. Он преуспел в том, чтобы создать клуб, который все выигрывает.

Я редко видел его, но когда он приходил в раздевалку, это было превосходно. Он проявлял огромное уважение и держался скромно.

Он никогда не высказывался в прессе и не был в центре внимания. Печально наблюдать нынешнюю ситуацию, потому что он так много сделал для английского футбола и «Челси». Думаю, все болельщики согласятся со мной», — сказал Анелька в эфире RMC.