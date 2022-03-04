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    Анелька – о продаже «Челси»: «Абрамович многое сделал для клуба и английского футбола»

    Бывший нападающий «Челси» Николя Анелька высказался о продаже клуба Романом Абрамовичем.

    «Мне грустно слышать это. Когда я пришел в «Челси», команда была четвертой или пятой в премьер-лиге. Он преуспел в том, чтобы создать клуб, который все выигрывает.

    Я редко видел его, но когда он приходил в раздевалку, это было превосходно. Он проявлял огромное уважение и держался скромно.

    Он никогда не высказывался в прессе и не был в центре внимания. Печально наблюдать нынешнюю ситуацию, потому что он так много сделал для английского футбола и «Челси». Думаю, все болельщики согласятся со мной», — сказал Анелька в эфире RMC.

    • В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
    • Он владеет клубом с 2003 года.
    • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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    Источник: Sport24

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