Анелька – о продаже «Челси»: «Абрамович многое сделал для клуба и английского футбола»

Бывший нападающий «Челси» Николя Анелька высказался о продаже клуба Романом Абрамовичем.
«Мне грустно слышать это. Когда я пришел в «Челси», команда была четвертой или пятой в премьер-лиге. Он преуспел в том, чтобы создать клуб, который все выигрывает.
Я редко видел его, но когда он приходил в раздевалку, это было превосходно. Он проявлял огромное уважение и держался скромно.
Он никогда не высказывался в прессе и не был в центре внимания. Печально наблюдать нынешнюю ситуацию, потому что он так много сделал для английского футбола и «Челси». Думаю, все болельщики согласятся со мной», — сказал Анелька в эфире RMC.
- В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
Источник: Sport24