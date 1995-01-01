Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Грановская покинет «Челси» после продажи клуба Абрамовичем (The Guardian)

    Несколько боссов «Челси» будут вынуждены покинуть клуб после его продажи Романом Абрамовичем.

    По информации The Guardian, с большой долей вероятности «Челси» покинут директор Марина Грановская и президент клуба Брюс Бак.

    Грановская работает над трансферами клуба с 2014 года. Бак занимает пост президента «Челси» с 2004 года.

    • Выручку от продажи «Челси» Абрамович направит пострадавшим на Украине.
    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

    Конор МакГрегор может купить «Челси» за 3 миллиарда

    Тухель – о планах Абрамовича продать «Челси»: «Любое его решение – верное»

    Кубок Англии. «Челси» одержал волевую победу над «Лутоном» и вышел в 1/4 финала, Вернер поучаствовал в 3 голах

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 1 час назад

      в Химки вместо Габулова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5117

      Павелий 1 час назад

      Вот это лакомый менеджер для любого клуба!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11