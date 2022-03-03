Грановская покинет «Челси» после продажи клуба Абрамовичем (The Guardian)

Несколько боссов «Челси» будут вынуждены покинуть клуб после его продажи Романом Абрамовичем.

По информации The Guardian, с большой долей вероятности «Челси» покинут директор Марина Грановская и президент клуба Брюс Бак.

Грановская работает над трансферами клуба с 2014 года. Бак занимает пост президента «Челси» с 2004 года.