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Индзаги – о 0:0 с «Миланом»: «Команды волновались и ждали»

2 марта 2022, 08:40

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги охарактеризовал первый матч 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0). Он согласен, что встрече не хватило зрелищности.

«Думаю, что дерби было менее зрелищным по сравнению с двумя другими, так как на карту поставлено многое. Обе команды волновались и ждали.

Будем готовиться к ответному матчу, мы хотим выйти в финал и выиграть еще один трофей. Сегодня была наша 36-я игра в сезоне, поэтому нам нужно восстановить опасность у ворот соперника.

Думаю, что ничья была правильным результатом. Мы до сих пор зализываем раны после поражения в дерби серии А со счетом 1:2, которое до 75-й минуты выглядело совершенно по-другому», – цитирует Индзаги «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Mediaset.

  • Ответный матч состоится 20 апреля.
  • «Милан» не брал Кубок Италии с 2003 года.
  • Действующий обладатель трофея – «Ювентус».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Кубок Италия. Серия А Интер Милан Индзаги Симоне
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