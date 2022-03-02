Индзаги – о 0:0 с «Миланом»: «Команды волновались и ждали»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги охарактеризовал первый матч 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0). Он согласен, что встрече не хватило зрелищности.

«Думаю, что дерби было менее зрелищным по сравнению с двумя другими, так как на карту поставлено многое. Обе команды волновались и ждали.

Будем готовиться к ответному матчу, мы хотим выйти в финал и выиграть еще один трофей. Сегодня была наша 36-я игра в сезоне, поэтому нам нужно восстановить опасность у ворот соперника.

Думаю, что ничья была правильным результатом. Мы до сих пор зализываем раны после поражения в дерби серии А со счетом 1:2, которое до 75-й минуты выглядело совершенно по-другому», – цитирует Индзаги «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Mediaset.