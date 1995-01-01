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    Пиоли: «Милан» заслужил победу в матче с «Интером»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии против «Интера» (0:0). Он считает, что его команда должна была побеждать.

    «Мы играли хорошо и заслуживали большего. С точки зрения двухматчевого противостояния мы добились хорошего результата, но заслуживали победу. Но я доволен выступлением.

    Мы хотим взять трофей и сделать этот сезон замечательным», – сказал Пиоли.

    • Ответный матч состоится 20 апреля.
    • «Милан» не брал Кубок Италии с 2003 года.
    • Действующий обладатель трофея – «Ювентус».

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    Источник: Football Italia

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