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    «Милан» довел беспроигрышную серию до семи матчей

    Серия «Милана» без поражений достигла семи встреч. Последний раз команда проигрывала 17 января «Специи» (1:2).

    Накануне «Милан» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).

    • Ответный матч состоится в апреле.
    • «Милан» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в Серии А.
    • Ближайший соперник – «Наполи» (6 марта).

    Индзаги: «Интер» в психологической яме. До сих пор зализываем раны после поражения от «Милана» в чемпионате»

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    Источник: Бомбардир.ру

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