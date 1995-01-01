«Милан» довел беспроигрышную серию до семи матчей

Серия «Милана» без поражений достигла семи встреч. Последний раз команда проигрывала 17 января «Специи» (1:2).
Накануне «Милан» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).
- Ответный матч состоится в апреле.
- «Милан» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в Серии А.
- Ближайший соперник – «Наполи» (6 марта).
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