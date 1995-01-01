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    Госенс после матча с «Миланом» пожаловался на усталость

    Защитник «Интера» Робин Госенс оценил исход первого матча 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0). Встреча состоялась накануне.

    «Матч был тяжелым. «Интер» скажет свое слово в ответном матче.

    Нам нужно было лучше распорядиться свободными зонами. Есть усталость, так как мы провели много матчей», – сказал Госенс.

    • Это был дебютный матч немца за «Интер».
    • Он не играл с сентября из-за травмы.
    • Ответный матч «Интера» и «Милана» состоится в апреле.

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    Источник: Football Italia

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