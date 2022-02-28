Сегодня УЕФА исключит «Спартак» из Лиги Европы (Bild)

«Спартак» будет исключен из Лиги Европы и не сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира.

По информации Bild, УЕФА примет это решение сегодня, 28 февраля.

«Мы поддерживаем тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», – заявил президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф.

Первый матч должен был пройти 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.

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