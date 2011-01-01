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    Сегодня УЕФА исключит «Спартак» из Лиги Европы (Bild)

    «Спартак» будет исключен из Лиги Европы и не сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира.

    По информации Bild, УЕФА примет это решение сегодня, 28 февраля.

    «Мы поддерживаем тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», – заявил президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф.

    • Первый матч должен был пройти 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
    • «Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.
    • 24 февраля Россия начала военную операцию в Украине.

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    «Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

    «Спартак» исключен из Лиги Европы. Матчи с «Лейпцигом» отменены

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии60
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      Рейтинг: +842

      Krics 2 часа назад

      пенсионер должен отвечать ,пацан сказал пацан сделал,трибунал в Гааге

      0
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      Рейтинг: +3510

      general.lizyukov 3 часа назад

      основание?

      0
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      Рейтинг: +544

      k611 3 часа назад

      УЕФА подрывает основы спорта. Спорт вне политики. Это мелко, пакостно и низко для такой организации. К сожалению американцы начинают реализовывать свои планы по превращению России в мирового изгоя. Мерзко, что Европа не имеет собственного мнения и пляшет под дудку америкосов. Не должен быть спорт политизирован...

      2
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      Рейтинг: +3318

      aaaaahhhh > k611 3 часа назад

      там уже давно все подорвано, особенно разум, совесть и здравый смысл.

      2
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      Рейтинг: +3902

      Oldtrafford83 4 часа назад

      ПОЗОР!!!

      1
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      Рейтинг: +1307

      стоп кран > Oldtrafford83 3 часа назад

      Позор пукину !

      0
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      Рейтинг: +490

      Demgel 5 часов назад

      Решение Европейского экскремента будет решающим на этот сезон для многих российских болельщиков.Лейпциг ОБЯЗАН играть с нами в ЛЕ,иначе их турниры можно не смотреть(

      1
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      Рейтинг: +800

      Roma56 > Demgel 4 часа назад

      от того что мы их не посмотрим, они не особо то расстроятся

      1
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      Рейтинг: +1084

      Toomans 5 часов назад

      И будут говноедами. Как надоели эти проститутки от Европы. Спорт вне политики! Наказывают спортсменов, не относящихся к политическим действиям. А потом они будут петь для российских людей - выходите на баррикады, выходите туда, выходите сюда..Оружие поставляют в Украину. Наемников. Тушат огонь бензином. *удаки, одним словом.

      2
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      Рейтинг: +1307

      стоп кран 5 часов назад

      Ну а шо делать ? Скажите спасибо пукину.
      Власти Украины бесконтрольно раздали оружие всем желающим, это угрожает безопасности страны — постпред России при ООН Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.========Такой дятел этот Небензя. О безопасности Украины переживает. Как вторжение ВС РФ скажется на безопасности Украины --за это переживаний нет)))

      2
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      Рейтинг: +1830

      Олег1204 > стоп кран 5 часов назад

      Иди ной на футбол ua.

      1
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      Рейтинг: +11

      шахта Заполярная 5 часов назад

      Только дешевка (уефа) может так мелко пакостить.

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      Рейтинг: +289

      Конопляных дел мастер 6 часов назад

      Оказалось, что свиньи не в Тарасовке, а в гейропе.

      4
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      Рейтинг: +4426

      Бомбардиръ 6 часов назад

      Какое свинство по отношению к хрюшкам.

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