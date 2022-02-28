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Сегодня УЕФА исключит «Спартак» из Лиги Европы (Bild)

28 февраля 2022, 15:29
50

«Спартак» будет исключен из Лиги Европы и не сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира.

По информации Bild, УЕФА примет это решение сегодня, 28 февраля.

«Мы поддерживаем тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», – заявил президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф.

  • Первый матч должен был пройти 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
  • «Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.

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Источник: Bild
Лига Европы Спартак РБ Лейпциг
Комментарии (50)
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Hoahin
1646051527
Смешали все в одну кучу и котлеты и мух, ну вот объясните мне, в чем виноват конкретно футбольный клуб?
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Rabinovi_ch
1646052116
Помню кто-то сказал. Они нас ненавидят не из-за того, что мы коммунисты, а из-за того, что мы Русские.
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Мельник
1646052476
Испугались, что мы кубок заберём!!!
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Plyash
1646052928
Правильно Спартак размазал англичан и итальяшек,поделом им.Теперь вся европа пересрала,как бы Спартак и дальше всех не унизил.Да и @уй со всеми этими засранцами.Россия вперёд!!!
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guron88
1646052969
Ещё три дня назад, стало понятно, что весь российский спорт, накроется "медным тазом". Не понимает это, только тот, кто ничего не смыслит в политике..
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Чоткар Патыр
1646053326
РУСисты ссаные. а ещё говорят, что они против проявления расизма
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Fusballer
1646054579
Далеко не самое ужасное в жизни, конечно, но обидно будет.
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Atom2020
1646056390
Сразу после такого решения гнать всех легионеров из Европы ссаными тряпками и без компенсации.
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portero
1646057030
наглосаксы и прочие шакалы начинают русских щемить в своих странах эти гавнюки только силу понимают, нельзя тварям верить на слово...
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k611
1646067192
УЕФА подрывает основы спорта. Спорт вне политики. Это мелко, пакостно и низко для такой организации. К сожалению американцы начинают реализовывать свои планы по превращению России в мирового изгоя. Мерзко, что Европа не имеет собственного мнения и пляшет под дудку америкосов. Не должен быть спорт политизирован...
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