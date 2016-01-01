Мбаппе: «Месси играет все лучше и лучше. Он великий»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о партнере Лионеле Месси после матча Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1). У аргентинца ассистентский дубль.

«Он великий. Я рад, что он привыкает к новой жизни в новом клубе. Приходится адаптироваться, несмотря на семь «Золотых мячей». Месси играет все лучше и лучше. С ним легко, нам весело», – сказал Мбаппе.

Месси перешел летом из «Барселоны» как свободный агент.

В сезоне Лиги 1 у аргентинца 16 матчей, 2 гола, 11 результативных пасов.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 16-очковым отрывом.

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