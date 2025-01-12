12.01.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
21
Эрнандес
4
Бералдо
2
Хакими
8
Руис
29
Барколя
24
Маюлу
10
Дембеле
9
Рамуш
7
Кан Ин
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
75
Наде
27
Петро
17
Эква
6
Мутон
8
Бушуари
20
Кафаро
22
Давиташвили
19
Стассен
9
Рамуш
51
Пачо
51
Пачо
9
Рамуш
29
Барколя
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
29
Барколя
24
Маюлу
17
Витинья
17
Витинья
24
Маюлу
21
Эрнандес
14
Дуэ
14
Дуэ
21
Эрнандес
6
Мутон
18
Амугу
18
Амугу
6
Мутон
20
Кафаро
20
Боакье
20
Боакье
20
Кафаро
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
1
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
606
428
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
4.02
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Сент-Этьена», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»