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  • «ПСЖ» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«ПСЖ» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 21:35
ПСЖ
12.01.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
13' У. Дембеле 23' У. Дембеле (П)
64' З. Давиташвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Луи Мутон
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Августин Боакье
АП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
21
Эрнандес
4
Бералдо
2
Хакими
8
Руис
29
Барколя
24
Маюлу
10
Дембеле
9
Рамуш
7
Кан Ин
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
75
Наде
27
Петро
17
Эква
6
Мутон
8
Бушуари
20
Кафаро
22
Давиташвили
19
Стассен
9
Рамуш
51
Пачо
51
Пачо
9
Рамуш
29
Барколя
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
29
Барколя
24
Маюлу
17
Витинья
17
Витинья
24
Маюлу
21
Эрнандес
14
Дуэ
14
Дуэ
21
Эрнандес
6
Мутон
18
Амугу
18
Амугу
6
Мутон
20
Кафаро
20
Боакье
20
Боакье
20
Кафаро
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
1
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
606
428
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
4.02
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Сент-Этьена», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Сент-Этьен»

«ПСЖ» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен ПСЖ
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