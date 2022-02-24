Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

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Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что УЕФА решил перенести матч из России на фоне ситуации в Украине.
«Нет никаких решений и понимания, нет ничего. Будет какое-то решение по поводу финала — сразу объявим его общественности», — сообщил Сорокин.
- Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
- Матч должен пройти на «Газпром Арене».
- Сегодня Россия начала военную операцию на территории Украины.
УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)
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