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    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

    Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что УЕФА решил перенести матч из России на фоне ситуации в Украине.

    «Нет никаких решений и понимания, нет ничего. Будет какое-то решение по поводу финала — сразу объявим его общественности», — сообщил Сорокин.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Матч должен пройти на «Газпром Арене».
    • Сегодня Россия начала военную операцию на территории Украины.

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

    Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

    Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2022 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 11 часов назад

      Информацию только из достоверных источников.

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