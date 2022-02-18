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Семак: «Хорошо, что правило выездного гола отменили»

18 февраля 2022, 09:28
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отмене правила выездного гола после поражения от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Сегодня «Зенит» пропустил три, но правила выездного гола больше нет. Как вы относитесь к его отмене? За или против?

— То, что его отменили — хорошо. Но «Бетис» — команда, которая играет больше в атаку, забивает. Мы с Пеллегрини обменялись репликами по поводу того, что обе команды хотят играть в атаку, для зрителей.

Такое количество мячей — всегда хорошо. Понятно, что статистика против нас. Но самое важное — сохранять веру и делать все от нас зависящее для положительного результата.

  • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
  • Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.
  • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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хряк СМ
1645167618
Тебе это не поможет, готовь очко для пяти штук.
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zigbert
1645172303
Ну конечно при старой системе такой счет мог стать уже приговором.
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paracetamol
1645176090
Ну че, Серега, накатался мячиком у своей штрафной?
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Nerlinger
1645179884
в расее тренерами тренеров не пробовали назначать ? говорят помогает для улучшения результатов .....
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Иван Петров 1986
1645187405
Если бы не отменили, тогда бы совсем труба была.
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Hektor 84
1645307693
Этот утырок еще на что то надеется? Семак готовь футболки в Испании вас вынесут!
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