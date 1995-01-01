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    Семак: «Хорошо, что правило выездного гола отменили»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отмене правила выездного гола после поражения от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    — Сегодня «Зенит» пропустил три, но правила выездного гола больше нет. Как вы относитесь к его отмене? За или против?

    — То, что его отменили — хорошо. Но «Бетис» — команда, которая играет больше в атаку, забивает. Мы с Пеллегрини обменялись репликами по поводу того, что обе команды хотят играть в атаку, для зрителей.

    Такое количество мячей — всегда хорошо. Понятно, что статистика против нас. Но самое важное — сохранять веру и делать все от нас зависящее для положительного результата.

    • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
    • Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

    Радимов: «Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий – это убивает игру»

    Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

    Малком – о 2:3 с «Бетисом»: «Через неделю нужно играть так, как во втором тайме»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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