Семак: «Хорошо, что правило выездного гола отменили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отмене правила выездного гола после поражения от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Сегодня «Зенит» пропустил три, но правила выездного гола больше нет. Как вы относитесь к его отмене? За или против?

— То, что его отменили — хорошо. Но «Бетис» — команда, которая играет больше в атаку, забивает. Мы с Пеллегрини обменялись репликами по поводу того, что обе команды хотят играть в атаку, для зрителей.

Такое количество мячей — всегда хорошо. Понятно, что статистика против нас. Но самое важное — сохранять веру и делать все от нас зависящее для положительного результата.