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  • Малком – о 2:3 с «Бетисом»: «Через неделю нужно играть так, как во втором тайме»

Малком – о 2:3 с «Бетисом»: «Через неделю нужно играть так, как во втором тайме»

18 февраля 2022, 07:25
7

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

– Очень тяжелый матч. Знаем, что решающую роль сыграли наши недочеты, наши ошибки. Нельзя позволять себе допускать такие промахи. Но была хорошая игра, я верю в нашу команду. Уверен, что мы можем победить в Севилье.

Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру – и во втором тайме мы это доказали. К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в матче с очень качественным соперником, в матче уровня Лиги чемпионов.

– «Зенит» очень быстро пропустил два мяча, но потом включился и заиграл лучше «Бетиса». Что, на ваш взгляд, стало причиной неудачного начала? Что «Зенит» сделал не так?

– Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Причина проста – мы ошиблись в нескольких моментах, которые закончились пропущенными мячами. Как я уже сказал, мы должны быть сконцентрированы с первой и до последней секунды. Уверен, в наших силах показать хорошую игру в Испании и победить.

Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с первой минуты. Мне было очень приятно вновь ощутить себя на поле «Газпром Арены». Мы постараемся порадовать наших болельщиков через неделю.

– Вы единственный футболист «Зенита», кто уже не раз играл на стадионе «Бенито Вильямарин». Как вы оцениваете шансы в ответной встрече, учитывая то, как болеют на домашней арене «Бетиса»?

– Это, безусловно, непростой стадион, как и наш. И там активно поддерживают свою команду, и у нас болельщики очень активно болеют за нас. Мы должны извлечь уроки из первого тайма и начать через неделю игру так, как мы играли во втором тайме. Уверен, у нас есть шансы, у нас всe получится.

  • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
  • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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Источник: сайт «Зенита»
Лига Европы Зенит Малком
Комментарии (7)
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oyabun
1645159860
Если честно, без эмоций, то думаю, в ответной игре без шансов у Зенита.
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paracetamol
1645160878
Малколм старался, лучшим был.
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rash1959
1645165875
А если и Бетис начнёт играть, а не стоять и ходить в пол шага, как вчера. Да ещё и основным составом.
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nik55
1645169980
получите 4-1
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Hektor 84
1645307229
Готовьте футболки
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