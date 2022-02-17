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    Малком – о 2:3 с «Бетисом»: «Через неделю нужно играть так, как во втором тайме»

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Очень тяжелый матч. Знаем, что решающую роль сыграли наши недочеты, наши ошибки. Нельзя позволять себе допускать такие промахи. Но была хорошая игра, я верю в нашу команду. Уверен, что мы можем победить в Севилье.

    Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру – и во втором тайме мы это доказали. К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в матче с очень качественным соперником, в матче уровня Лиги чемпионов.

    – «Зенит» очень быстро пропустил два мяча, но потом включился и заиграл лучше «Бетиса». Что, на ваш взгляд, стало причиной неудачного начала? Что «Зенит» сделал не так?

    – Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Причина проста – мы ошиблись в нескольких моментах, которые закончились пропущенными мячами. Как я уже сказал, мы должны быть сконцентрированы с первой и до последней секунды. Уверен, в наших силах показать хорошую игру в Испании и победить.

    Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с первой минуты. Мне было очень приятно вновь ощутить себя на поле «Газпром Арены». Мы постараемся порадовать наших болельщиков через неделю.

    – Вы единственный футболист «Зенита», кто уже не раз играл на стадионе «Бенито Вильямарин». Как вы оцениваете шансы в ответной встрече, учитывая то, как болеют на домашней арене «Бетиса»?

    – Это, безусловно, непростой стадион, как и наш. И там активно поддерживают свою команду, и у нас болельщики очень активно болеют за нас. Мы должны извлечь уроки из первого тайма и начать через неделю игру так, как мы играли во втором тайме. Уверен, у нас есть шансы, у нас всe получится.

    • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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    Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5028

      rash1959 6 минут назад

      А если и Бетис начнёт играть, а не стоять и ходить в пол шага, как вчера. Да ещё и основным составом.

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      Рейтинг: +73

      Бомжи - гомики 30 минут назад

      то есть, будешь бестолково бегать без идеи и цели)))
      а столько было пафоса до игры - по инт-вью можно было подумать, что уже почти выиграл финал...
      скромнее надо быть - в Европе всем плевать на ваш админ.ресурс и купленных судей

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      Рейтинг: +15595

      paracetamol 1 час назад

      Малколм старался, лучшим был.

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      Рейтинг: +16026

      Garrincha58 > paracetamol 43 минуты назад

      какой хрен! лучшим был Ракицкий(шутка) а если по игре так Венделл был великолепен остальные так себе Малком много ошибался в передачах единственное что ему в плюс часто отходил в оборону может даже лучше бы меньше может быть контратаки были

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      Рейтинг: +73

      Бомжи - гомики > Garrincha58 29 минут назад

      лучшим был Сереженька - заранее в интервью подготовил отступление, после матча шаблонно отступил, свалив вину на "домовенка Кузю" ...

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      Рейтинг: +31610

      oyabun 1 час назад

      Если честно, без эмоций, то думаю, в ответной игре без шансов у Зенита.

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      Рейтинг: +16026

      Garrincha58 > oyabun 41 минуту назад

      естественно с такой защитой там им 4-5 отгрузят вратаря нет защиты тем более а тренер всё нападающих покупает

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