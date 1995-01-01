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    Аморим – о 0:5 от «Манчестер Сити»: «Очень горжусь игроками «Спортинга». Хотелось обнять их, потому что они отдали все силы»

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим подытожил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:5). Португальцы пропустили четыре гола уже к перерыву.

    «Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня.

    Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», – сказал Аморим.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9529

      Alekxei Z. 1 час назад

      Гордость наверно не то слово , после 0:5.

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      Рейтинг: +438

      Demgel 1 час назад

      Это неправильно(Надеюсь произойдет очень грамотная беседа.Пусть МС,пусть...но 0 - 5 .......вы там в своем уме!?!?Это был позорнейший матч от португальского клубного футбола(((

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      Рейтинг: +13975

      житель СПб 1 час назад

      Не уверен, что их особо стоило хвалить. Они так боялись своего соперника, что даже по воротам не били, не решались удары наносить. Да, бегали, но как то бесцельно...

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