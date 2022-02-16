Аморим – о 0:5 от «Манчестер Сити»: «Очень горжусь игроками «Спортинга». Хотелось обнять их, потому что они отдали все силы»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим подытожил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:5). Португальцы пропустили четыре гола уже к перерыву.

«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня.

Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», – сказал Аморим.