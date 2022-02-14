УЕФА: «На данный момент не планируем менять место проведения финала ЛЧ»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

«Челси» – действующий победитель турнира.

УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)