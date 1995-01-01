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    УЕФА: «На данный момент не планируем менять место проведения финала ЛЧ»

    Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину.

    «УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

    УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

    Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

    Источник: «Чемпионат»

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