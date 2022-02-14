УЕФА: «На данный момент не планируем менять место проведения финала ЛЧ»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину.
«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», — сообщили в пресс-службе УЕФА.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- «Челси» – действующий победитель турнира.
УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину
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Источник: «Чемпионат»