Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов и ряд других украинских бизнесменов из списка 100 богатейших в стране покинули Украину из-за сообщений о возможном вторжении России во время Олимпиады.

По информации «Украинской правды», 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений.

Ахметов покинул Украину еще 30 января, а в воскресенье из страны вылетел еще один его самолет.

Ахметов стал президентом клуба в 1996 году.

«Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.

Сейчас команда лидирует в УПЛ.

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