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  • Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

14 февраля 2022, 13:55
9

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов и ряд других украинских бизнесменов из списка 100 богатейших в стране покинули Украину из-за сообщений о возможном вторжении России во время Олимпиады.

По информации «Украинской правды», 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений.

Ахметов покинул Украину еще 30 января, а в воскресенье из страны вылетел еще один его самолет.

  • Ахметов стал президентом клуба в 1996 году.
  • «Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.
  • Сейчас команда лидирует в УПЛ.

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Источник: «Украинская правда»
Украина. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (9)
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Fusballer
1644836724
«Украинская правда» - звучит как правдивая ложь.
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Parham
1644839110
Да лучше бы уже давно напал и порядок навел!
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life85
1644844094
А раньше по какой причине он её покидал?
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vladik12
1644846188
Никому не хочется отведать вкус и запас Вовиных ракет.
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ab15488
1644851851
Самое веселое, если их "друзья" убедили их продать контрольные пакеты их кампаний, расположенных на территории Украины, британским и американским партнерам, чтоб "злые русские" не захватили их бизнес)))
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Hektor 84
1644918709
Кастрюлеголовые долбонавты
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