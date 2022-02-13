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    Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

    Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов и ряд других украинских бизнесменов из списка 100 богатейших в стране покинули Украину из-за сообщений о возможном вторжении России во время Олимпиады.

    По информации «Украинской правды», 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений.

    Ахметов покинул Украину еще 30 января, а в воскресенье из страны вылетел еще один его самолет.

    • Ахметов стал президентом клуба в 1996 году.
    • «Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.
    • Сейчас команда лидирует в УПЛ.

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    Источник: «Украинская правда»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +363

      Спартач80 41 минуту назад

      Хохлы,кому вы упали,чтобы нападать на вас?

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      Рейтинг: +362

      чаппай 45 минут назад

      Не дай бог наши ещё что-нибудь на Олимпиаде выиграют, Вован по старой схеме опять на соседей полезет

      0
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      Рейтинг: +1363

      Parham 1 час назад

      Да лучше бы уже давно напал и порядок навел!

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      Рейтинг: +23298

      bset > Parham 56 минут назад

      А куда это девалось "Зато нет войны"? Или войны у нас, а на других можно нападать? Напомнить историю из 40-х годов, что бывает с теми, кто нападает?

      1
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      Рейтинг: +11153

      Вомбат > Parham 50 минут назад

      Ни в коем случае! Такой порядок нам не нужен. Равно как и нападение Украины на Донецк и Луганск тоже никому не нужны. Не дай Бог!

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      Рейтинг: +4268

      neim 1 час назад

      Поди в Россию и "покинули Украину" и Ахметов и "ряд" ))).

      1
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      Рейтинг: +12131

      Fusballer 1 час назад

      «Украинская правда» - звучит как правдивая ложь.

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      Рейтинг: +11153

      Вомбат > Fusballer 49 минут назад

      Зачет!

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