Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов и ряд других украинских бизнесменов из списка 100 богатейших в стране покинули Украину из-за сообщений о возможном вторжении России во время Олимпиады.
По информации «Украинской правды», 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений.
Ахметов покинул Украину еще 30 января, а в воскресенье из страны вылетел еще один его самолет.
- Ахметов стал президентом клуба в 1996 году.
- «Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.
- Сейчас команда лидирует в УПЛ.
Источник: «Украинская правда»