УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.

По информации Football London, финал турнира пройдет в другом месте, если Россия предпримет попытку военного вторжения в Украину.

УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

«Челси» – действующий победитель турнира.

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