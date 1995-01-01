УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

Очевидное НЕ НЕВЕРОЯТНОЕ последствие... Кстати - самое малозначимое...В случае упомянутого вторжения на нас прилетят другие "лебеди", похлеще...
Подумаешь, как и всегда, посмотри настоящий футбол по ТВ))) Даже в случае игры в Питере, основная Россия будет лапу сосать. а не на стадионе сидеть... Процветают в Орде только две столицы - искусственно накаченные баблом, высосанным из остальной страны паразиты. В Сарай Берке ("Санкт-Петербурге") и без финала ЛЧ хватает "фестиваля без конца"...
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.
По информации Football London, финал турнира пройдет в другом месте, если Россия предпримет попытку военного вторжения в Украину.
УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- «Челси» – действующий победитель турнира.
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Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)