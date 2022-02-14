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  • УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

14 февраля 2022, 15:23
46

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.

По информации Football London, финал турнира пройдет в другом месте, если Россия предпримет попытку военного вторжения в Украину.

УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
  • «Челси» – действующий победитель турнира.

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Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

Источник: Football London
Лига чемпионов
Комментарии (46)
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Красногорск_Фан
1644841549
Англичане еще с ЧМ точат зубы на Россию , будут рады. Ну и все кому не придется никуда ехать на финал тоже.
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nelez
1644843040
Россию все мало. Не угомонятся пока не захватят весь мир. и то под вопросом. Будут зубы точить на другие планеты. Без войны , без крови не могут они.
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mamba9090909
1644844329
Уже и у этих крыша поехала.
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matvei_72
1644851698
А если будет бомбить Америку вообще от еврокубков отстранят...
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portero
1644859796
Дату атаки на Донецк Зеленский назначил? Вот когда там начнётся, хреново будет...
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paracetamol
1644901189
Да и хусим, меньше заразы в Питер завезут. А майданщикам хана будет!
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FanatSerj
1644906300
"По информации Football London" - вообще не сомневался НИКОГДА в британских СМИ )) У них пуканы ещё с 2018 горят и не тухнут о переносе ЧМ ))) Теперь вот дровишек в "котел" финал ЛЧ в России подбрасывает )) Шутки шутками но завидовать надо скромнее, а то так никаких Скрипалей не хватит.
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neveldomha
1644906384
При такой стоимости билетов, что в Питере, что за границей, финал буду смотреть по телеку. А от того что Газпром потеряет или получит с десяток миллионов, теплее не станет, коммуналка не подешевеет, в любом случае. Так что плевать.
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Zlatan2718
1644913561
а если те начнут, тогда можно?.. )
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Hektor 84
1644926203
Вообще пох! А когда Евросоюз и США бомбят и вторгаются Афганистан, Ирак, Сирию, Югославию и тд чего английские желтушные СМИ не трубят?
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