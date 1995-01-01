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    УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

    Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.

    По информации Football London, финал турнира пройдет в другом месте, если Россия предпримет попытку военного вторжения в Украину.

    УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

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    Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

    Источник: Football London

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии59
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      Рейтинг: +720

      Soccerdealer63 55 секунд назад

      Очевидное НЕ НЕВЕРОЯТНОЕ последствие... Кстати - самое малозначимое...В случае упомянутого вторжения на нас прилетят другие "лебеди", похлеще...
      Подумаешь, как и всегда, посмотри настоящий футбол по ТВ))) Даже в случае игры в Питере, основная Россия будет лапу сосать. а не на стадионе сидеть... Процветают в Орде только две столицы - искусственно накаченные баблом, высосанным из остальной страны паразиты. В Сарай Берке ("Санкт-Петербурге") и без финала ЛЧ хватает "фестиваля без конца"...

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      Рейтинг: +903

      matvei_72 22 минуты назад

      А если будет бомбить Америку вообще от еврокубков отстранят...

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      Рейтинг: +220

      мусорск > matvei_72 7 минут назад

      пять команд сразу в ЛЧ будет играть, а то УЕФА разбомбят.

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      Рейтинг: +14669

      KLIM777 22 минуты назад

      Какого вторжения, идиоты? Господи, когда уже вы сдохните в этой вонючей европе геев и тупорылых идиотов. С обосаными ценностями и прекрасной жизнью с фалосом в очке.

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      Рейтинг: +1046

      Vitaga 41 минуту назад

      вот смотрите- германские народы долго собирались и в итоге собрались почти в одно государство. всякие саксонцы ганноверцы баварцы пруссаки и другие.. язык то у них различался и порой с трудом понимали друг друга. вне Германии остались австрийцы и немецкие кантоны Швейцарии. Эльзас и Лотарингия во Франции.
      теперь про русские племена) а кто такие - украинцы и белоруссы? давно пора обьединить в одной стране

      1
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      Рейтинг: +4274

      neim 1 час назад

      Вот нежданчик-то ! Оказывается здесь половина форума либо кастрюле головые, либо подстилки пиндосовские, местные, вскормленные на наши же кровные, но всегда чем-то недовольные.
      Не знал, не знал. А жаль. С виду приличные люди, а на поверку - гниль и шваль !

      4
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      Рейтинг: +12133

      Fusballer > neim 53 минуты назад

      Да, жаль.

      0
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      Рейтинг: +3884

      Oldtrafford83 > neim 51 минуту назад

      И не говори, печально всё это.

      2
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      Рейтинг: +362

      Yuriysss > neim 42 минуты назад

      А ты видимо за пропагандистов и всем доволен!!!

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      Рейтинг: +4274

      neim > Yuriysss 23 минуты назад

      Отнюдь, я хоть и не всем доволен, но я за свою Родину. И менять свои принципы, в зависимости от направления ветра не собираюсь, в отличии от некоторых безпринципных и бывших союзников.

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      Рейтинг: +720

      Soccerdealer63 > 3 минуты назад

      Очевидное последствие... Кстати - самое малозначимое...В случае упомянутого вторжения на нас прилетят другие "лебеди", похлеще...
      Подумаешь, как и всегда, посмотри настоящий футбол по ТВ))) Даже в случае игры в Питере, основная Россия будет лапу сосать. а не на стадионе сидеть... Процветают в Орде только две столицы - искусственно накаченные баблом, высосанным из остальной страны паразиты. В Сарай Берке ("Санкт-Петербурге") и без финала ЛЧ хватает "фестиваля без конца"...

      0
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      Рейтинг: +2991

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      ВША на днях объявляли, что Россия нападёт 14 февраля? Шо опять? Каклы 8 лет воюют, только Россия всё не приходит на эту войну? Скакуны уже шаровары несколько раз отстирывали, когда Байда говорил ВаЗелину, что вот вот русские придут. Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +1046

      Vitaga > ПалкоВводецъ 45 минут назад

      16го)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2991

      ПалкоВводецъ > Vitaga 36 минут назад

      Ну вот, теперь 16 шаровары отстирывать им. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5977

      Semenycch 1 час назад

      На западе так всех напугали вторжением, что сами испугались! Безмозглое стадо! Единственно что действительно возможно, это кровавая провокация недозрелого президента Украины.

      7
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      Рейтинг: +9520

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Этого следовало ожидать.
      "Неадекватная моль" уже всех зае..л.
      Украинцы во многом правы, кроме как ху...ло и назвать нельзя.

      3
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      Рейтинг: +9947

      alp > Alekxei Z. 1 час назад

      о.. либераст подтянулся.

      8
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      Рейтинг: +9520

      Alekxei Z. > alp 1 час назад

      Из уст таких дебилов как ты это комплимент.

      1
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      Рейтинг: +372

      Спартач80 > Alekxei Z. 1 час назад

      Мне стыдно,что такое убожество,болеет за Спартак...

      5
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      Рейтинг: +372

      Спартач80 > Alekxei Z. 37 минут назад

      Моя бабушка погибла,в своём доме,в Макеевке,под артобстрелом,твоих укропных друзей...Расскажи мне,в чём эти твари правы?....

      2
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      Рейтинг: +14669

      KLIM777 > Alekxei Z. 21 минуту назад

      украинцы конечно правы пусть американскую проститутку для развязывания войны с твоей страной. И американцы правы, которые не воюют на своей территории и только устраивают их в других странах.

      0
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      Рейтинг: +4274

      neim > Спартач80 18 минут назад

      Так не просто болеет, оно ещё и заразу разносит !

      0
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      Рейтинг: +9520

      Alekxei Z. > Спартач80 8 минут назад

      Мне жаль твою бабушку...
      Умник , а ты задай вопрос Ху..лу, кто дал приказ Гиркину идти на Донбасс.
      Кому мешали мирные жители ( и твоя бабушка тоже ) ? Вы поддерживаете все решения этого гондона , а когда вас лично касается беда , то почему -то виноват Запад.

      0
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      Рейтинг: +9520

      Alekxei Z. > KLIM777 5 минут назад

      Объясни неразумным , "зелёные человечки" которые Крым "отжали" и отряд Гиркина -Стрелкова , который развязал войну на Донбассе, их что из Америки послали ????
      Вы просто безмозглые дебилы , которые смотрят телевизор и не думают головой...

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      Рейтинг: +6483

      mamba9090909 2 часа назад

      Уже и у этих крыша поехала.

      7
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      Рейтинг: +758

      Каменный стояк 2 часа назад

      В Грозном было бы хорошо провести. Рамзанчик обеспечит праздничную атмосферу и соблюдение всех норм и правил.

      7
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