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    Серия А. «Рома» на 94-й минуте ушла от поражения от «Сассуоло». Клуб не побеждает 3 матча подряд

    «Сассуоло» в 25-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой» Жозе Моуринью. С 78-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Джанмарко Феррари.

    Спасительный гол у римлян забил Брайан Кристанте.

    «Рома» не выиграла третий матч подряд. «Сассуоло» довел серию без побед до четырех встреч.

    Римляне остались в таблице седьмыми. «Сассуоло» занимает 12-е место.

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Сассуоло – Рома – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Смоллинг, 47 (в свои ворота); 2:1 – Траоре, 73; 2:2 – Кристанте, 90+4.

    Удаления: Феррари, 78 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +683

      Дубина 37 минут назад

      Отскок римского середняка!
      Че моур будет снова бомбить???

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