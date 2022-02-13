Серия А. «Рома» на 94-й минуте ушла от поражения от «Сассуоло». Клуб не побеждает 3 матча подряд

«Сассуоло» в 25-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой» Жозе Моуринью. С 78-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Джанмарко Феррари.

Спасительный гол у римлян забил Брайан Кристанте.

«Рома» не выиграла третий матч подряд. «Сассуоло» довел серию без побед до четырех встреч.

Римляне остались в таблице седьмыми. «Сассуоло» занимает 12-е место.

Италия. Серия А. 25-й тур

Сассуоло – Рома – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Абрахам, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Смоллинг, 47 (в свои ворота); 2:1 – Траоре, 73; 2:2 – Кристанте, 90+4.

Удаления: Феррари, 78 (вторая ж.к.) – нет.

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