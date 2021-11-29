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    Рюдигер – лучший игрок финала клубного ЧМ

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы победили в дополнительное время.

    Лучшим игроком турнира стал партнер Рюдигера по обороне Тиаго СилвСилва (37 лет).

    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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    Источник: твиттер Absolute Chelsea

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10917

      playsh 7 минут назад

      Тиаго Силву поздравляю,заслужил. А вот Тиаго СилвСилву что-то не припомню.У вас двоечники в правописании работают,или корректор заболел?

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