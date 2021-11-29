Рюдигер – лучший игрок финала клубного ЧМ

Тиаго Силву поздравляю,заслужил. А вот Тиаго СилвСилву что-то не припомню.У вас двоечники в правописании работают,или корректор заболел?
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы победили в дополнительное время.
Лучшим игроком турнира стал партнер Рюдигера по обороне Тиаго СилвСилва (37 лет).
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
- Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
- Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».
«Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»
Маунт травмировался в финале клубного ЧМ
Тухель: «Челси» все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства»