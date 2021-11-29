Рюдигер – лучший игрок финала клубного ЧМ

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы победили в дополнительное время.

Лучшим игроком турнира стал партнер Рюдигера по обороне Тиаго СилвСилва (37 лет).

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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