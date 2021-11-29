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    «Челси» показал эмоции футболистов после выигрыша клубного ЧМ

    Пресс-служба «Челси» подготовила нарезку эмоций игроков после победного финала клубного чемпионата мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

    «Очередная», – сказал про свою медаль вратарь Эдуар Менди.

    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

    «Челси» получит 3,6 миллиона за победу на клубном ЧМ

    Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

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    Источник: твиттер «Челси»

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