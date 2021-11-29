«Челси» показал эмоции футболистов после выигрыша клубного ЧМ

Пресс-служба «Челси» подготовила нарезку эмоций игроков после победного финала клубного чемпионата мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).
«Очередная», – сказал про свою медаль вратарь Эдуар Менди.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
- Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
- Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».
February 12, 2022
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