«Челси» показал эмоции футболистов после выигрыша клубного ЧМ

Пресс-служба «Челси» подготовила нарезку эмоций игроков после победного финала клубного чемпионата мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

«Очередная», – сказал про свою медаль вратарь Эдуар Менди.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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