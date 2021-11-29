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    «Челси» получит 3,6 миллиона за победу на клубном ЧМ

    Стала известна сумма призовых, которую получит «Челси» за победу на клубном чемпионате мира. Это 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

    В финале англичане победили «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

    «Челси» показал эмоции футболистов после выигрыша клубного ЧМ

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    Источник: Football London

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