«Челси» получит 3,6 миллиона за победу на клубном ЧМ

Стала известна сумма призовых, которую получит «Челси» за победу на клубном чемпионате мира. Это 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

В финале англичане победили «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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