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    Хаверц: «Все попросили меня пробить пенальти в игре с «Палмейрасом»

    Игрок «Челси» Кай Хаверц объяснил, почему именно он бил пенальти на 117-й минуте финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Это было желание команды.

    «Я был не единственным на поле, но все просили меня сделать это и я сделал», – сказал немец.

    • «Челси» за последний год взял 3 международных титула.
    • Клубный ЧМ лондонцы взяли впервые.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

    Хаверц – 1-й игрок в истории с победными голами в финале ЛЧ и клубного ЧМ за команду АПЛ

    Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Источник: твиттер Vince™

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