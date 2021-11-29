Хаверц: «Все попросили меня пробить пенальти в игре с «Палмейрасом»

Игрок «Челси» Кай Хаверц объяснил, почему именно он бил пенальти на 117-й минуте финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Это было желание команды.

«Я был не единственным на поле, но все просили меня сделать это и я сделал», – сказал немец.

«Челси» за последний год взял 3 международных титула.

Клубный ЧМ лондонцы взяли впервые.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

Хаверц – 1-й игрок в истории с победными голами в финале ЛЧ и клубного ЧМ за команду АПЛ

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