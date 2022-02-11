Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Директор «Барсы» Алемани: «Невыход в ЛЧ с таким составом станет катастрофой»

    Директор «Барселоны» Матеу Алемани верит, что команда финиширует в первой четверке Примеры в этом сезоне.

    «Я даже не рассматриваю вариант, что мы не выйдем в Лигу чемпионов с таким составом. Это станет катастрофой», – сказал Алемани.

    • «Барса» набрала 38 очков в 22 турах чемпионата.
    • Сейчас каталонцы идут на 4-м месте в таблице.

    Директор «Барсы» Алемани – об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека»

    Джеррард: «Коутиньо такой скромный и приземленный. Не скажешь, что это звезда мирового уровня»

    «Алания» – о фото Гогниева с Бердыевым: «Эту ОПГ боялась вся «Барселона»

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +356

      Demgel 52 минуты назад

      Не молюсь на барсуков,но хотелось бы чтоб играли в ЛЧ в следующем году.Скорее всего положат болт на Лигу Европы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru