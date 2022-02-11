Директор «Барсы» Алемани: «Невыход в ЛЧ с таким составом станет катастрофой»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани верит, что команда финиширует в первой четверке Примеры в этом сезоне.

«Я даже не рассматриваю вариант, что мы не выйдем в Лигу чемпионов с таким составом. Это станет катастрофой», – сказал Алемани.

«Барса» набрала 38 очков в 22 турах чемпионата.

Сейчас каталонцы идут на 4-м месте в таблице.

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