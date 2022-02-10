«Вы обосрались, идите играть в Серию С». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 с «Интером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал своих футболистов после поражения от «Интера» (0:2) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Я хочу знать, почему вы обосрались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое произошло в игре с «Миланом». Обосрались все, без исключения.

Я хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками в матчах против больших команд. Если мы – маленькая команда, то судьи будут относится к нам соответственно. «Интер» – суперкоманда, но вместо того, чтобы найти мотивацию, вы обосрались.

Худший недостаток мужчины – это отсутствие яиц и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию C, где нет давления, чемпионов и больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», – сказал Моуринью.

Моуринью работает в Риме с лета.

Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов.

«Рома» идет на 7-м месте в Серии А.

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