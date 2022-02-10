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  • «Вы обосрались, идите играть в Серию С». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 с «Интером»

«Вы обосрались, идите играть в Серию С». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 с «Интером»

10 февраля 2022, 15:28
15

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал своих футболистов после поражения от «Интера» (0:2) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Я хочу знать, почему вы обосрались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое произошло в игре с «Миланом». Обосрались все, без исключения.

Я хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками в матчах против больших команд. Если мы – маленькая команда, то судьи будут относится к нам соответственно. «Интер» – суперкоманда, но вместо того, чтобы найти мотивацию, вы обосрались.

Худший недостаток мужчины – это отсутствие яиц и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию C, где нет давления, чемпионов и больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», – сказал Моуринью.

  • Моуринью работает в Риме с лета.
  • Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов.
  • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.

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Источник: Football Italia
Италия. Кубок Рома Интер Моуринью Жозе
Комментарии (15)
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MaxRnD
1644497667
Обосрались все, кроме меня, а я в это время стоял сам такой весь в белом пальто на остановке ! PS ... иди к Бердыеву в ученики, за еду ...
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pele1981
1644498194
Шикарная речь! Маур - Браво!!!)))
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pele1981
1644498915
Последним футболистом Ромы, у которого были яйца, был Франческо Тотти!
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derrik2000
1644499297
Ну да, ну да... ВЫ обос*ались, а я белый, пушистый и великий. Как Незнайка, когда захотел становиться музыкантом: "Не доросли они ещё до моей музыки" (с) Всё ЭТО было сказано для журналюг, а уж никак не для игроков. У меня ощущение, что "эра Мауриньо" даже не заканчиваЕТСЯ, а уже закончиЛАСЬ Как заканчивались в своё время "эра Хиддинка", другие "эры"... Он уже зажрался и возгордился, а гордыня, как известно из Библии, является одним из семи смертных грехов. Так что всё правильно: пора ему уже где-нибудь на своей вилле наслаждаться баблищем, срубленным ранее. Если, конечно, РФС не позовёт. Спасать Россию. )))))))))))))
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ArReal
1644499298
Сравнивать Рому и Интер сейчас по бюджету и составу - это все равно, что сравнивать жопу и палец)))
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zigbert
1644500107
Ничего нового, как обычно виноваты игроки. Так может разгореться очередной скандал в клубе под его руководством.
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Fusballer
1644501249
Слуцкий в своё время проще сказал: "Мы - говно!". Лаконично и ёмко.
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Красногорск_Фан
1644503598
Я бы не сказал что они играли плохо. И моменты у Ромы были. Но уж очень силен этот Интер. Откуда эта речь взялась из приватной беседы внутри команды. Коль не фэйк дайте ссылку посмотреть. Прикольно
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portero
1644504445
Маур любит отжигать, но похоже что он сам давно устал от футбола, а отдохнуть не хочет, всё деньжат имеет желание срубить....
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rustrey
1644517835
«Я приехал в «Рому» побеждать, ради клуба и болельщиков. За исключением первых пяти минут, мы сыграли против «Интера» хорошо. Соперник был очень силен», – убежден Моуринью. Так обосрались или сыграли хорошо!?
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