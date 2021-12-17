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    «Вы обосрались, идите играть в Серию С». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 с «Интером»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал своих футболистов после поражения от «Интера» (0:2) в 1/4 финала Кубка Италии.

    «Я хочу знать, почему вы обосрались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое произошло в игре с «Миланом». Обосрались все, без исключения.

    Я хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками в матчах против больших команд. Если мы – маленькая команда, то судьи будут относится к нам соответственно. «Интер» – суперкоманда, но вместо того, чтобы найти мотивацию, вы обосрались.

    Худший недостаток мужчины – это отсутствие яиц и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию C, где нет давления, чемпионов и больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», – сказал Моуринью.

    • Моуринью работает в Риме с лета.
    • Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов.
    • «Рома» идет на 7-м месте в Серии А.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: +58130

      portero 29 минут назад

      Маур любит отжигать, но похоже что он сам давно устал от футбола, а отдохнуть не хочет, всё деньжат имеет желание срубить....

      1
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      Рейтинг: +3633

      Красногорск_Фан > portero 5 минут назад

      Ну а разве все кто заходят на сайт делают свою работу идеально? Зато в кассу исправно приходят. Мне кажется, что ему не меньше надоели ожидания что он что-то регулярно выигрывает. Помню его интервью перед увольнением из Челси (во 2-й приход). Его спрашивают - Чего так плохо играете? Он отвечает а ничего что я 1,5 года назад выиграл АПЛ? Или вон сколько на ЮПС за последнее время помоев вылили. А он всего 3 года назад был чемпионом. Семака и при выигрыше чемпионата постоянно критикуют. Все относительно.

      0
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      Рейтинг: +3633

      Красногорск_Фан 43 минуты назад

      Я бы не сказал что они играли плохо. И моменты у Ромы были. Но уж очень силен этот Интер. Откуда эта речь взялась из приватной беседы внутри команды. Коль не фэйк дайте ссылку посмотреть. Прикольно

      1
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      Рейтинг: +12071

      Fusballer 1 час назад

      Слуцкий в своё время проще сказал: "Мы - говно!". Лаконично и ёмко.

      1
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      Рейтинг: +561

      Дубина 1 час назад

      О у Моура бомбит не по детски!!!
      Попал так попал в середняк Итальянский.

      2
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      Рейтинг: +18702

      derrik2000 > Дубина 1 час назад

      Ну, ДЫК, он то всегда считался в начале рассвета своей тренерской карьеры, как "специалист, который может взбодрить любую команду".
      Это уже потом, ЗАЖРАВШИСЬ "по самое не хочу", стал требовать, мол, купите мне того, того, того, того и этого, общей стоимостью что-то просто умопомрачительное, а если не купите, то тогда не ждите и результата.
      Одним словом - самовлюблённый гадёныш.

      2
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      Рейтинг: +93941

      zigbert 1 час назад

      Ничего нового, как обычно виноваты игроки. Так может разгореться очередной скандал в клубе под его руководством.

      3
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      Рейтинг: +4892

      AtticusFinch 1 час назад

      Сравнивать Рому и Интер сейчас по бюджету и составу - это все равно, что сравнивать жопу и палец)))

      1
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      Рейтинг: +18702

      derrik2000 1 час назад

      Ну да, ну да...
      ВЫ обос*ались, а я белый, пушистый и великий.
      Как Незнайка, когда захотел становиться музыкантом: "Не доросли они ещё до моей музыки" (с)
      Всё ЭТО было сказано для журналюг, а уж никак не для игроков.
      У меня ощущение, что "эра Мауриньо" даже не заканчиваЕТСЯ, а уже закончиЛАСЬ
      Как заканчивались в своё время "эра Хиддинка", другие "эры"...
      Он уже зажрался и возгордился, а гордыня, как известно из Библии, является одним из семи смертных грехов.
      Так что всё правильно: пора ему уже где-нибудь на своей вилле наслаждаться баблищем, срубленным ранее.
      Если, конечно, РФС не позовёт.
      Спасать Россию.
      )))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +205

      pele1981 2 часа назад

      Последним футболистом Ромы, у которого были яйца, был Франческо Тотти!

      4
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      Рейтинг: +2473

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Моуриньо, ты oбocpaлся, иди обратно в Португалию тренировать свой Комерсиу и Индустрия.

      3
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      Рейтинг: +4224

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Моуринью как тренер уже давно не показывает результат.
      Просто ему для поддержания и сохранения своего былого статуса нужны козлы отпущения.

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