Моуринью: «Арбитр показал мне желтую карточку? Это хорошо для его резюме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал свою желтую карточку в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (0:2). Встречу в поле обслуживал Марко Ди Белло.

«Показать желтую карточку Моуринью – хорошо для его резюме», – считает Моуринью.

Моуринью работает в Риме с лета.

Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов.

«Рома» в этом сезоне еще может выиграть Лигу конференций.

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