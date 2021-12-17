Моуринью: «Арбитр показал мне желтую карточку? Это хорошо для его резюме»

У Мауриньо мания величия присутствует с детства,но она,это мания,не обидная совсем,детская какая-то.Даже забавная.
Теперь этого судью,Марко Ди Белло,до селе неизвестного,будет знать весь мир.
Жозе,так держать.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал свою желтую карточку в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (0:2). Встречу в поле обслуживал Марко Ди Белло.
«Показать желтую карточку Моуринью – хорошо для его резюме», – считает Моуринью.
- Моуринью работает в Риме с лета.
- Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов.
- «Рома» в этом сезоне еще может выиграть Лигу конференций.
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