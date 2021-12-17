Моуринью – о поражении от «Интера»: «Рома» сыграла хорошо»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил исход матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (0:2). Португалец доволен игрой.

«Я приехал в «Рому» побеждать, ради клуба и болельщиков. За исключением первых пяти минут, мы сыграли против «Интера» хорошо. Соперник был очень силен», – убежден Моуринью.

В 1/2 финала «Интер» сыграет либо с «Лацио», либо с «Миланом».

Моуринью работает в Риме с лета.

«Рома» в этом сезоне может выиграть Лигу конференций.

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