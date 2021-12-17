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    Кубок Италии. «Интер» победил «Рому» благодаря голам Джеко и Санчеса и вышел в полуфинал

    «Интер» обыграл «Рому» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

    Эдин Джеко и Алексис Санчес забили по голу в ворота римского клуба. Миланцы прервали серию «Ромы» из четырех матчей без поражений.

    «Интер» сыграет в 1/2 финала с победителем матча «Милан» – «Лацио».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Интер – Рома – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 1; 2:0 – Санчес, 68.

    Календарь Кубка Италии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14259

      Hektor 84 1 час назад

      Форца Интер!!! Милан был и будет черно- синий!

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