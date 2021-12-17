Кубок Италии. «Интер» победил «Рому» благодаря голам Джеко и Санчеса и вышел в полуфинал

«Интер» обыграл «Рому» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Эдин Джеко и Алексис Санчес забили по голу в ворота римского клуба. Миланцы прервали серию «Ромы» из четырех матчей без поражений.

«Интер» сыграет в 1/2 финала с победителем матча «Милан» – «Лацио».

Кубок Италии. 1/4 финала

Интер – Рома – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 1; 2:0 – Санчес, 68.

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