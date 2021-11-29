«Челси» с Тухелем вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

«Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Хиляль».
Лондонцы под руководством главного тренера Томаса Тухеля выходили в финалы всех турниров, в которых играли:
- Лига чемпионов
- Кубок Англии
- Кубок английской лиги
- Суперкубок УЕФА
- Клубный чемпионат мира
Для этого немецкому специалисту потребовалось провести в «Челси» 379 дней.
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