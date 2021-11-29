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    «Челси» с Тухелем вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

    «Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Хиляль».

    Лондонцы под руководством главного тренера Томаса Тухеля выходили в финалы всех турниров, в которых играли:

    • Лига чемпионов
    • Кубок Англии
    • Кубок английской лиги
    • Суперкубок УЕФА
    • Клубный чемпионат мира

    Для этого немецкому специалисту потребовалось провести в «Челси» 379 дней.

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    Клубный ЧМ. «Челси» победил «Аль-Хиляль» Жардима и в финале сыграет с «Палмейрасом»

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    Источник: Squawka

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