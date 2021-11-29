«Челси» с Тухелем вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

«Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Хиляль».

Лондонцы под руководством главного тренера Томаса Тухеля выходили в финалы всех турниров, в которых играли:

Лига чемпионов

Кубок Англии

Кубок английской лиги

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Для этого немецкому специалисту потребовалось провести в «Челси» 379 дней.

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