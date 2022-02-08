Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу» (RAC1)

    Переговоры между «Барселоной» и музыкальным сервисом Spotify о заключении спонсорской сделки находятся на финальной стадии.

    По информации RAC1, Spotify получит права на нейминг «Камп Ноу». Стадион «Барсы» будет называться «Spotify Камп Ноу».

    Продажа прав на название стадиона будет приносить «Барселоне» около 5 миллионов долларов в год. После реконструкции арены эта сумма может вырасти.

    Сообщалось, что Spotify станет новым титульным спонсором клуба, а за три года сотрудничества «Барса» получит 280 миллионов евро.

    • «Барселона» идет в Примере 4-й.
    • В прошлом году ее принял Хави.
    • Spotify работает, в частности, в России.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

    Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»

    Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

    Мане хочет перейти в «Реал» или «Барселону» (Goal)

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru