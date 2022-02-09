Стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу» (RAC1)

Переговоры между «Барселоной» и музыкальным сервисом Spotify о заключении спонсорской сделки находятся на финальной стадии.

По информации RAC1, Spotify получит права на нейминг «Камп Ноу». Стадион «Барсы» будет называться «Spotify Камп Ноу».

Продажа прав на название стадиона будет приносить «Барселоне» около 5 миллионов долларов в год. После реконструкции арены эта сумма может вырасти.

Сообщалось, что Spotify станет новым титульным спонсором клуба, а за три года сотрудничества «Барса» получит 280 миллионов евро.

«Барселона» идет в Примере 4-й.

В прошлом году ее принял Хави .

. Spotify работает, в частности, в России.

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