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    ЦСКА в феврале подпишет опорника, а летом – нападающего уровня ЛЧ (Иван Карпов)

    ЦСКА намерен подписать минимум двух футболистов до закрытия зимнего трансферного окна.

    «ЦСКА не собирается брать чистого нападающего этой зимой. Армейцы искали более универсального футболиста, способного закрыть как позицию центрфорварда, так и успешно сменить кого-то из тройки игроков атаки.

    Была задача взять новичка в аренду с правом выкупа. При этом полу-страйкер должен в перспективе соответствовать основе надолго. Нужен был не классический «молодой и перспективный», а, скорее, ближе к готовому футболисту хорошего уровня.

    Долго искать не пришлось: Мовсесьян и селекция ЦСКА заглянули в свои старые списки, где нашли Хорхе Карраскаля из «Ривера».

    Вместе с тем, клуб продолжает работать по трансферу ударного нападающего уровня Лиги чемпионов на лето. Найти такого красавца и, главное, затащить его в Москву на вменяемых условиях — дело непростое. Но ЦСКА движется в заданном направлении. А пока ждем в атаку универсала Карраскаля.

    Опорник никуда не делся — ЦСКА планирует оформить два перехода в это трансферное окно», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
    • В первом туре после рестарта сезона москвичи сыграют со «Спартаком».

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    ЦСКА арендует Карраскаля за 300 тысяч с правом выкупа за 3-6 миллионов (Иван Карпов)

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии8
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      Рейтинг: +520

      Дубина 1 час назад

      а летом – нападающего уровня ЛЧ (Иван Карпов)

      А когда они туда попадут в 2029?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      3meeeD > Дубина 53 минуты назад

      Постоянно голову ломаю.какую ху..ю ты пишешь,о чем она,зачем,почему?
      Если так шутишь.то лучше завязывай.у тебя ,что не комент,то шутка для аутистов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12025

      Fusballer 1 час назад

      Селюк подгонит?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      3meeeD > Fusballer 52 минуты назад

      Сплюнь на.й))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15918

      Garrincha58 1 час назад

      сначала надо попасть в эту ЛЧ, а потом его заманивать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      стоп кран 1 час назад

      а летом – нападающего уровня ЛЧ =====Неужто Дзюбу ? )))

      4
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      Рейтинг: +332

      3meeeD > стоп кран 51 минуту назад

      Не ФНЛ,а ЛЧ.Будь внимательнее)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58098

      portero 2 часа назад

      Во чувак отжёг, до лета дожить ещё надо....

      1
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