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  • ЦСКА в феврале подпишет опорника, а летом – нападающего уровня ЛЧ (Иван Карпов)

ЦСКА в феврале подпишет опорника, а летом – нападающего уровня ЛЧ (Иван Карпов)

9 февраля 2022, 14:11
12

ЦСКА намерен подписать минимум двух футболистов до закрытия зимнего трансферного окна.

«ЦСКА не собирается брать чистого нападающего этой зимой. Армейцы искали более универсального футболиста, способного закрыть как позицию центрфорварда, так и успешно сменить кого-то из тройки игроков атаки.

Была задача взять новичка в аренду с правом выкупа. При этом полу-страйкер должен в перспективе соответствовать основе надолго. Нужен был не классический «молодой и перспективный», а, скорее, ближе к готовому футболисту хорошего уровня.

Долго искать не пришлось: Мовсесьян и селекция ЦСКА заглянули в свои старые списки, где нашли Хорхе Карраскаля из «Ривера».

Вместе с тем, клуб продолжает работать по трансферу ударного нападающего уровня Лиги чемпионов на лето. Найти такого красавца и, главное, затащить его в Москву на вменяемых условиях — дело непростое. Но ЦСКА движется в заданном направлении. А пока ждем в атаку универсала Карраскаля.

Опорник никуда не делся — ЦСКА планирует оформить два перехода в это трансферное окно», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
  • В первом туре после рестарта сезона москвичи сыграют со «Спартаком».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (12)
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portero
1644405429
Во чувак отжёг, до лета дожить ещё надо....
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Garrincha58
1644406926
сначала надо попасть в эту ЛЧ, а потом его заманивать
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Fusballer
1644407996
Селюк подгонит?
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Hektor 84
1644416376
Ржу ни магу! Эти подписания не про ослятню. Нападающий уровня ЛЧ не поедет в рпл, а тем более в ослятню. Еще и источник сомнительный тип в образе алкаша)))
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житель СПб
1644417414
Извините, а зачем ЦСКА нападающий уровня ЛЧ? Для самоуважения, чтобы чувствовать себя более уверенно? Непонятно...
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ySS
1644419946
Деньгами Гинер не сорит, но и удачных приобретений не столько, как раньше, когда он банковал в РПЛ. Сейчас нападающего стоющего для чемпа трудно купить за вменяемые деньги.
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