ЦСКА в феврале подпишет опорника, а летом – нападающего уровня ЛЧ (Иван Карпов)

ЦСКА намерен подписать минимум двух футболистов до закрытия зимнего трансферного окна.
«ЦСКА не собирается брать чистого нападающего этой зимой. Армейцы искали более универсального футболиста, способного закрыть как позицию центрфорварда, так и успешно сменить кого-то из тройки игроков атаки.
Была задача взять новичка в аренду с правом выкупа. При этом полу-страйкер должен в перспективе соответствовать основе надолго. Нужен был не классический «молодой и перспективный», а, скорее, ближе к готовому футболисту хорошего уровня.
Долго искать не пришлось: Мовсесьян и селекция ЦСКА заглянули в свои старые списки, где нашли Хорхе Карраскаля из «Ривера».
Вместе с тем, клуб продолжает работать по трансферу ударного нападающего уровня Лиги чемпионов на лето. Найти такого красавца и, главное, затащить его в Москву на вменяемых условиях — дело непростое. Но ЦСКА движется в заданном направлении. А пока ждем в атаку универсала Карраскаля.
Опорник никуда не делся — ЦСКА планирует оформить два перехода в это трансферное окно», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
- В первом туре после рестарта сезона москвичи сыграют со «Спартаком».