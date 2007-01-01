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    Обляков – о ЦСКА: «Чувствуется, что команда набирает форму»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Нордшелландом» (1:0) в товарищеском матче.

    – Полный матч на сборах, когда команда находится под нагрузками. Устали?

    – Есть немного. Вторая игра по 90 минут, тем более, через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное, чувствуется, что команда набирает форму.

    – Как оцениваете уровень готовности на данный момент – и команды в целом, и ваш личный?

    – Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс, мяч в игре с «Норшелланном» двигался лучше, чем в первых двух матчах на этих сборах. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно.

    • Обляков провел 18 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

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    Источник: Bobsoccer

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