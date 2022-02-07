Обляков – о ЦСКА: «Чувствуется, что команда набирает форму»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Нордшелландом» (1:0) в товарищеском матче.

– Полный матч на сборах, когда команда находится под нагрузками. Устали?

– Есть немного. Вторая игра по 90 минут, тем более, через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное, чувствуется, что команда набирает форму.

– Как оцениваете уровень готовности на данный момент – и команды в целом, и ваш личный?

– Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс, мяч в игре с «Норшелланном» двигался лучше, чем в первых двух матчах на этих сборах. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно.