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    «Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Поскольку сыграны еще не все матчи 1/16 финала, некоторые пары определены не полностью.

    «Лутон» – «Челси»;

    «Кристал Пэлас» – «Сток Сити»;

    «Питерборо» – «Манчестер Сити»;

    «Ливерпуль»/ «Кардифф» – «Норвич»;

    «Саутгемптон» – «Вест Хэм»;

    «Мидлсбро» – «Тоттенхэм»;

    «Ноттингем Форест»/ «Лестер» – «Хаддерсфилд»;

    «Эвертон» – «Борнмут»/«Борэм».

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    Источник: твиттер Кубка Англии

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