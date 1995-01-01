«Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Поскольку сыграны еще не все матчи 1/16 финала, некоторые пары определены не полностью.
«Лутон» – «Челси»;
«Кристал Пэлас» – «Сток Сити»;
«Питерборо» – «Манчестер Сити»;
«Ливерпуль»/ «Кардифф» – «Норвич»;
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»;
«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»;
«Ноттингем Форест»/ «Лестер» – «Хаддерсфилд»;
«Эвертон» – «Борнмут»/«Борэм».
Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел на «Норвич»
Мойес пил пиво с тренерским штабом «Киддерминстера» после матча Кубка Англии
Фанат «Мидлсбро» ушел праздновать победу над «МЮ», оставив ребенка одного в отеле. Болельщик арестован