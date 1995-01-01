«Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Поскольку сыграны еще не все матчи 1/16 финала, некоторые пары определены не полностью.

«Лутон» – «Челси»;

«Кристал Пэлас» – «Сток Сити»;

«Питерборо» – «Манчестер Сити»;

«Ливерпуль»/ «Кардифф» – «Норвич»;

«Саутгемптон» – «Вест Хэм»;

«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»;

«Ноттингем Форест»/ «Лестер» – «Хаддерсфилд»;

«Эвертон» – «Борнмут»/«Борэм».

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