Де Хеа впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в АПЛ

АПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам января.

Это вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

The first goalkeeper to win @EASPORTSFIFA Player of the Month since 2016Congratulations, @D_DeGea https://t.co/5pWHTJXrRy #PLAwards pic.twitter.com/94EFdhaEhf