Лапорта: «Барселона» хочет выиграть Примеру и Лигу Европы»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях клуба на остаток сезона.

«Мы хотим выиграть Примеру и Лигу Европы. Если не получится, то мы дадим оценку ситуации», – сказал Лапорта.

«Барса» идет на 5-м месте в Примере.

В феврале каталонцы сыграют с «Наполи» в плей-офф Лиги Европы.

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