Лапорта: «Барселона» хочет выиграть Примеру и Лигу Европы»

У Барсы щас цель одна - разгрузить платежную ведомость, чтобы хоть частично компенсировать свои убытки.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях клуба на остаток сезона.
«Мы хотим выиграть Примеру и Лигу Европы. Если не получится, то мы дадим оценку ситуации», – сказал Лапорта.
- «Барса» идет на 5-м месте в Примере.
- В феврале каталонцы сыграют с «Наполи» в плей-офф Лиги Европы.
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