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    Лапорта: «Барселона» хочет выиграть Примеру и Лигу Европы»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях клуба на остаток сезона.

    «Мы хотим выиграть Примеру и Лигу Европы. Если не получится, то мы дадим оценку ситуации», – сказал Лапорта.

    • «Барса» идет на 5-м месте в Примере.
    • В феврале каталонцы сыграют с «Наполи» в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2898

      Бухбух 4 минуты назад

      У Барсы щас цель одна - разгрузить платежную ведомость, чтобы хоть частично компенсировать свои убытки.

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      Рейтинг: +131

      Demgel 34 минуты назад

      И там и там ловить Барсе нечего.Вот в топ - 3 Примеры еще возможно.

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