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    Мусаев звал Вагнера Лава в «Сабах», но бразилец выбрал «Мидтьюлланд»

    Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего Вагнера Лава.

    «Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», – заявил Мусаев.

    • Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом».
    • 37-летний бразилец был свободным агентом.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Вагнер Лав: «В ЦСКА мне помогали опытные игроки. Теперь я должен помочь молодым в «Мидтьюлланде»

    Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом» до конца сезона

    «Мидтьюлланд» подпишет 37-летнего Вагнера Лава. Ранее от него отказались «Химки»

    Источник: Azerisport

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