Мусаев звал Вагнера Лава в «Сабах», но бразилец выбрал «Мидтьюлланд»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего Вагнера Лава.

«Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», – заявил Мусаев.

Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом».

37-летний бразилец был свободным агентом.

Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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