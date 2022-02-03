Мусаев звал Вагнера Лава в «Сабах», но бразилец выбрал «Мидтьюлланд»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего Вагнера Лава.

«Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», – заявил Мусаев.