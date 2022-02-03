Мусаев звал Вагнера Лава в «Сабах», но бразилец выбрал «Мидтьюлланд»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего Вагнера Лава.
«Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», – заявил Мусаев.
- Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом».
- 37-летний бразилец был свободным агентом.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Источник: Azerisport