Де Хеа третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признан лучшим футболистом команды в январе.

Он набрал в голосовании 67% голосов.

@D_DeGea has been voted our Player of the Month for the third time this season. #MUFC pic.twitter.com/6j2nQjGT0O