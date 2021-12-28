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    Уокер и Карраско получили трехматчевые дисквалификации в Лиге чемпионов

    УЕФА наказал защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера трехматчевой еврокубковой дисквалификацией. Причина – удаление в последней игре против «Лейпцига» за подкат сзади.

    Под трехматчевые дисквалификации также попали Венделл («Порту») и Янник Карраско («Атлетико»). Первый ударил соперника по лицу, второй – схватил за шею.

    • Уокер пропустит игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».
    • «Атлетико» предстоит сыграть в 1-м раунде плей-офф против «Манчестер Юнайтед».
    • Лига чемпионов возобновится в феврале.

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    Источник: «Р-Спорт»

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