Зюганов: «Fan ID нужно отменять. Правители пытаются нацепить «электронную бирку» на каждого»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить закон о Fan ID.

«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID – аналог QR-кодов, но только для футбола.

Футбольные болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения Fan ID.

К ним могут присоединиться болельщики «Локомотива», #ЦСКА, «#Динамо» и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу может остаться без болельщиков.

Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны», – написал Зюганов в инстаграме.

Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»