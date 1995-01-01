Зюганов: «Fan ID нужно отменять. Правители пытаются нацепить «электронную бирку» на каждого»

ленинград вчера выпустил видос про fan id)))
https://www.youtube.com/watch?v=i1UatXV4YYo
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить закон о Fan ID.
«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID – аналог QR-кодов, но только для футбола.
Футбольные болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения Fan ID.
К ним могут присоединиться болельщики «Локомотива», #ЦСКА, «#Динамо» и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу может остаться без болельщиков.
Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны», – написал Зюганов в инстаграме.
- Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
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