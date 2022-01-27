Глушаков выступил за расширение РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что в чемпионате России нужно увеличить количество команд.

– У нас достаточно академий – дай бог, чтобы был результат. Стадионов тоже много. Пора расширяться, делать больше команд Премьер-лиги.

– Зачем?

– А в чем смысл двух сборов, когда ты весь день тренируешься и готовишься к 12 турам? К чему это? В Европе команды могут сыграть больше 50 игр за сезон. Мы играем 30, еще пару на Кубок.

У тебя есть карточки, травмы, и получается сыграть, скажем, 25 матчей. Это же мало. Да, есть ЛЧ, сборная. А если сборников у тебя в команде нет? Отсюда и слабая интенсивность в российском футболе.

– А ты считаешь, у нас есть, кому играть в РПЛ? Чтобы не вылетали через год и не закрывались.

– Есть стадионы. Есть молодые футболисты из школ и клубов. Нужно брать их и делать команды. А богатые будут покупать топовых легионеров.

Не надо убивать конкуренцию в чемпионате – брать футболиста, чтобы он просто сидел на скамейке, при этом не отдавать его в более слабую команду.

– Слабая конкуренция мешает результатам наших клубов в Европе?

– Мы видим это. Их нет.

– Из-за уровня нашего чемпионата?

– Да. Мы очень слабо выступаем в Лиге чемпионов. В Лиге Европы «Спартак» вышел из группы – дай бог, чтобы прошли дальше.

Я только за, чтобы у нас играли три-пять команд в ЛЧ. В рейтинге мы упали. Команд меньше. Это звоночек.

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