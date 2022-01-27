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    Глушаков выступил за расширение РПЛ

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что в чемпионате России нужно увеличить количество команд.

    – У нас достаточно академий – дай бог, чтобы был результат. Стадионов тоже много. Пора расширяться, делать больше команд Премьер-лиги.

    – Зачем?

    – А в чем смысл двух сборов, когда ты весь день тренируешься и готовишься к 12 турам? К чему это? В Европе команды могут сыграть больше 50 игр за сезон. Мы играем 30, еще пару на Кубок.

    У тебя есть карточки, травмы, и получается сыграть, скажем, 25 матчей. Это же мало. Да, есть ЛЧ, сборная. А если сборников у тебя в команде нет? Отсюда и слабая интенсивность в российском футболе.

    – А ты считаешь, у нас есть, кому играть в РПЛ? Чтобы не вылетали через год и не закрывались.

    – Есть стадионы. Есть молодые футболисты из школ и клубов. Нужно брать их и делать команды. А богатые будут покупать топовых легионеров.

    Не надо убивать конкуренцию в чемпионате – брать футболиста, чтобы он просто сидел на скамейке, при этом не отдавать его в более слабую команду.

    – Слабая конкуренция мешает результатам наших клубов в Европе?

    – Мы видим это. Их нет.

    – Из-за уровня нашего чемпионата?

    – Да. Мы очень слабо выступаем в Лиге чемпионов. В Лиге Европы «Спартак» вышел из группы – дай бог, чтобы прошли дальше.

    Я только за, чтобы у нас играли три-пять команд в ЛЧ. В рейтинге мы упали. Команд меньше. Это звоночек.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15400

      paracetamol 47 минут назад

      Так он же тупой, Глушак этот, чего его слушать! Хотя есть у него мечта, попинать мячик за бабло в каком-нибудь захудалом Мухосранске лет до 45, что затащат в РПЛ как Танбов или Саранск в свое время.

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