Глушаков выступил за расширение РПЛ

Так он же тупой, Глушак этот, чего его слушать! Хотя есть у него мечта, попинать мячик за бабло в каком-нибудь захудалом Мухосранске лет до 45, что затащат в РПЛ как Танбов или Саранск в свое время.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что в чемпионате России нужно увеличить количество команд.
– У нас достаточно академий – дай бог, чтобы был результат. Стадионов тоже много. Пора расширяться, делать больше команд Премьер-лиги.
– Зачем?
– А в чем смысл двух сборов, когда ты весь день тренируешься и готовишься к 12 турам? К чему это? В Европе команды могут сыграть больше 50 игр за сезон. Мы играем 30, еще пару на Кубок.
У тебя есть карточки, травмы, и получается сыграть, скажем, 25 матчей. Это же мало. Да, есть ЛЧ, сборная. А если сборников у тебя в команде нет? Отсюда и слабая интенсивность в российском футболе.
– А ты считаешь, у нас есть, кому играть в РПЛ? Чтобы не вылетали через год и не закрывались.
– Есть стадионы. Есть молодые футболисты из школ и клубов. Нужно брать их и делать команды. А богатые будут покупать топовых легионеров.
Не надо убивать конкуренцию в чемпионате – брать футболиста, чтобы он просто сидел на скамейке, при этом не отдавать его в более слабую команду.
– Слабая конкуренция мешает результатам наших клубов в Европе?
– Мы видим это. Их нет.
– Из-за уровня нашего чемпионата?
– Да. Мы очень слабо выступаем в Лиге чемпионов. В Лиге Европы «Спартак» вышел из группы – дай бог, чтобы прошли дальше.
Я только за, чтобы у нас играли три-пять команд в ЛЧ. В рейтинге мы упали. Команд меньше. Это звоночек.
Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»
Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»
Глушаков: «Очень хочется поехать на ЧМ-2022»
Глушаков – о 35-летии: «Я молод и энергичен в душе и на поле! Продолжаю играть с кайфом»