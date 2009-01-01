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    14 российских судей и 16 ассистентов вошли в список ФИФА на 2022 год

    ФИФА объявила список арбитров на 2022 год.

    От России в список вошли: Владислав Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Сергей Иванов (2014), Сергей Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Павел Кукуян (2021), Кирилл Левников (2016), Алексей Матюнин (2017), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016) и Анастасия Пустовойтова (2009).

    В число ассистентов включены 16 судей: Егор Болховитин, Сабина Валиева, Андрей Веретешкин. Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Юлия Петрова, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Екатерина Чернова.

    Видеоассистентами на международных матчах могут работать Сергей Иванов, Сергей Карасев, Виталий Мешков, Владимир Москалев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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