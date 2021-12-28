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    Матчи ЛЧ «ПСЖ» – «Реал» и «Лилль» – «Челси» могут перенести из Франции. Там ввели обязательную вакцинацию для спортсменов

    Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» и «Лилль» – «Челси» могут не состояться во Франции из-за введения в стране обязательной вакцинации для спортсменов.

    До матчей во Франции не допустят непривитых футболистов «Реала» и «Челси».

    По информации ESPN, игры могут пройти на нейтральных полях. Согласно коронавирусному регламенту УЕФА хозяева должны предложить альтернативное место проведения матча, находящееся в нейтральной стране.

    Непривитые футболисты «Челси» и «Реала» могут не сыграть в ЛЧ во Франции

    Источник: ESPN

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    20.01.2022 17:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 7 часов назад

      Отстранить французские клубы от участия в Еврокубках и забыть про лягушатников!

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