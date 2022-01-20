Матчи ЛЧ «ПСЖ» – «Реал» и «Лилль» – «Челси» могут перенести из Франции. Там ввели обязательную вакцинацию для спортсменов

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» и «Лилль» – «Челси» могут не состояться во Франции из-за введения в стране обязательной вакцинации для спортсменов.

До матчей во Франции не допустят непривитых футболистов «Реала» и «Челси».

По информации ESPN, игры могут пройти на нейтральных полях. Согласно коронавирусному регламенту УЕФА хозяева должны предложить альтернативное место проведения матча, находящееся в нейтральной стране.

Непривитые футболисты «Челси» и «Реала» могут не сыграть в ЛЧ во Франции