Матчи ЛЧ «ПСЖ» – «Реал» и «Лилль» – «Челси» могут перенести из Франции. Там ввели обязательную вакцинацию для спортсменов

Отстранить французские клубы от участия в Еврокубках и забыть про лягушатников!
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» и «Лилль» – «Челси» могут не состояться во Франции из-за введения в стране обязательной вакцинации для спортсменов.
До матчей во Франции не допустят непривитых футболистов «Реала» и «Челси».
По информации ESPN, игры могут пройти на нейтральных полях. Согласно коронавирусному регламенту УЕФА хозяева должны предложить альтернативное место проведения матча, находящееся в нейтральной стране.
Непривитые футболисты «Челси» и «Реала» могут не сыграть в ЛЧ во Франции