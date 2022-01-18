Непривитые футболисты «Челси» и «Реала» могут не сыграть в ЛЧ во Франции

Власти Франции обязали всех спортсменов пройти вакцинацию от коронавируса. Это касается в том числе иностранцев, приезжающих в страну.

Такое решение может создать проблемы для «Челси» и «Реала», в составе которых не все футболисты сделали прививки.

В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы встретятся с «Лиллем», а мадридцы – с «ПСЖ».

УЕФА пока не имеет четкой позиции касательно соблюдения законов различных стран о вакцинации, однако вряд ли организация будет каким-то образом вмешиваться в ситуацию.