Мостовой – о небинарном фигуристе ЛеДюке: «В футбольной команде он долго не протянул бы. Я бы руки не подал»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к фигуристу из США Тимоти ЛеДюку. Он станет первым небинарным спортсменом в истории зимней Олимпиады.

«Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я все равно противник этого. Когда говорят про геев и вот этих всех, выбирайте что хотите, но не демонстрируйте это напоказ.

Закрылись у себя – и делайте, что хотите. Но они же это выливают. А дети это все видят. Природа создала мужчину и женщину. Третьего не бывает на Земле. Если только из космоса кто-то когда-нибудь прилетит.

В футболе мне тяжело представить такого человека, хотя и были случаи, когда в командах что-то проскальзывало. Но в коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Хотя планета чего только не преподносит.

Помню, в гимнастике трансгендер выступал, на Евровидении Кончита Вурст выиграла. Кто-то может тащиться от этого, но это мое восприятие. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», – сказал Мостовой.

Пекинская Олимпиада стартует 4 февраля.

ЛеДюк – 2-кратный чемпион США.

В прошлом году в футболе появился 1-й открытый гей.

Первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады – фигурист США просит называть себя «они». Как к этому пришел и что такое небинарность?