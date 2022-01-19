Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о небинарном фигуристе ЛеДюке: «В футбольной команде он долго не протянул бы. Я бы руки не подал»

Мостовой – о небинарном фигуристе ЛеДюке: «В футбольной команде он долго не протянул бы. Я бы руки не подал»

19 января 2022, 10:59
31

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к фигуристу из США Тимоти ЛеДюку. Он станет первым небинарным спортсменом в истории зимней Олимпиады.

«Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я все равно противник этого. Когда говорят про геев и вот этих всех, выбирайте что хотите, но не демонстрируйте это напоказ.

Закрылись у себя – и делайте, что хотите. Но они же это выливают. А дети это все видят. Природа создала мужчину и женщину. Третьего не бывает на Земле. Если только из космоса кто-то когда-нибудь прилетит.

В футболе мне тяжело представить такого человека, хотя и были случаи, когда в командах что-то проскальзывало. Но в коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Хотя планета чего только не преподносит.

Помню, в гимнастике трансгендер выступал, на Евровидении Кончита Вурст выиграла. Кто-то может тащиться от этого, но это мое восприятие. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», – сказал Мостовой.

  • Пекинская Олимпиада стартует 4 февраля.
  • ЛеДюк – 2-кратный чемпион США.
  • В прошлом году в футболе появился 1-й открытый гей.

Первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады – фигурист США просит называть себя «они». Как к этому пришел и что такое небинарность?

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spam2009
1642581342
По моему это шизофрения или еще что похуже я хз, психиатры в этом лучше разбираются. В дурку ему надо а не на олимпиаду
Ответить
Enter2006
1642581686
В колледже изучали бинарный код на уроках информатики. А уже есть "небинарный кот"? Это типа вируса? Вот что действительно страшно, а вы COVID, COVID...
Ответить
Plyash
1642583991
Да пусть каждый делает со своим телом,что пожелает,пусть живёт как знает.Вот только соревноваться надо с такими же,что тебе дала природа-матушка. Пол сменить можно,но изменить полностью генетический код с мужского на женский и наоборот нет.И накачанные мужские мышцы с женскими не сравнишь,особенно в тазобедренных суставах.
Ответить
NewLife
1642586902
Такой профессор, как Мостовой, много знает о природе. Например, что такое партегенез и что даже у некоторых приматов принят однополый секс, а рыбы, особенно моркие коньки, вообще постоянно меняют пол. "Третьего не бывает на земле" - съезди, невежа, в юговосточную Азию и узнай, сколько там признано полов.
Ответить
Drapik
1642589744
Мостовой хорошо сказал. Для того, чтобы вести небинарную половую жизнь, не требуется ни ума, ни способностей.
Ответить
Давид59
1642590750
Мостовой против "показа этого". А чего этого? Это фигурист. Он что на олимпиаду едет что-то другое, кроме как на льду кататься, показывать?
Ответить
neveldomha
1642594468
Правильно сказал Мостовой . Если гей, то дуй на канал Россию в шоу танцы или маска. Вообщем , развлекай людей. А то, что касается футбола....... Пускай геи создавают свою гейскую лигу и играют в ней.
Ответить
САДЫЧОК
1642609884
Может , он прав , может нет , Но , Мостовой является гнидой , подставивший тренера , страну и болельщиков на чемпионате мира-94 бойкотом ( письмо 14 ти ) как ,вообще с этим негодяем разговаривают , до сих пор ?!
Ответить
Hektor 84
1642697351
Мостовой подает надежду о том что всё таки не много мозгов есть в его голове
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+