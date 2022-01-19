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    Мостовой – о небинарном фигуристе ЛеДюке: «В футбольной команде он долго не протянул бы. Я бы руки не подал»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к фигуристу из США Тимоти ЛеДюку. Он станет первым небинарным спортсменом в истории зимней Олимпиады.

    «Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я все равно противник этого. Когда говорят про геев и вот этих всех, выбирайте что хотите, но не демонстрируйте это напоказ.

    Закрылись у себя – и делайте, что хотите. Но они же это выливают. А дети это все видят. Природа создала мужчину и женщину. Третьего не бывает на Земле. Если только из космоса кто-то когда-нибудь прилетит.

    В футболе мне тяжело представить такого человека, хотя и были случаи, когда в командах что-то проскальзывало. Но в коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Хотя планета чего только не преподносит.

    Помню, в гимнастике трансгендер выступал, на Евровидении Кончита Вурст выиграла. Кто-то может тащиться от этого, но это мое восприятие. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», – сказал Мостовой.

    • Пекинская Олимпиада стартует 4 февраля.
    • ЛеДюк – 2-кратный чемпион США.
    • В прошлом году в футболе появился 1-й открытый гей.

    Первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады – фигурист США просит называть себя «они». Как к этому пришел и что такое небинарность?

    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    19.01.2022 10:59
    Комментарии38
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 6 часов назад

      Мостовой подает надежду о том что всё таки не много мозгов есть в его голове

      0
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      Рейтинг: +8781

      САДЫЧОК 19 января, 19:31

      Может , он прав , может нет , Но , Мостовой является гнидой , подставивший тренера , страну и болельщиков на чемпионате мира-94 бойкотом ( письмо 14 ти )
      как ,вообще с этим негодяем разговаривают , до сих пор ?!

      1
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      Рейтинг: +3920

      neveldomha 19 января, 15:14

      Правильно сказал Мостовой . Если гей, то дуй на канал Россию в шоу танцы или маска. Вообщем , развлекай людей. А то, что касается футбола....... Пускай геи создавают свою гейскую лигу и играют в ней.

      3
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      Рейтинг: +5388

      Давид59 19 января, 14:12

      Мостовой против "показа этого". А чего этого? Это фигурист. Он что на олимпиаду едет что-то другое, кроме как на льду кататься, показывать?

      2
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      Рейтинг: +1864

      spam2009 > Давид59 19 января, 15:17

      к сожалению да

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      Рейтинг: +419

      Drapik 19 января, 13:55

      Мостовой хорошо сказал. Для того, чтобы вести небинарную половую жизнь, не требуется ни ума, ни способностей.

      2
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      Рейтинг: +12479

      NewLife 19 января, 13:08

      Такой профессор, как Мостовой, много знает о природе. Например, что такое партегенез и что даже у некоторых приматов принят однополый секс, а рыбы, особенно моркие коньки, вообще постоянно меняют пол. "Третьего не бывает на земле" - съезди, невежа, в юговосточную Азию и узнай, сколько там признано полов.

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      Рейтинг: +232

      Ollegator > NewLife 19 января, 13:41

      То есть то, что в природе у других видов надо и нам попробовать и это типа нормально?) Логика огонь.
      А ещё частенько самка богомола съедает самца после спаривания, не хотите попробовать с женой? Это же природа и это нормально для вас, раз вы оправдываете и приравниваете не нормальные действие человека, как вида, к действиям других существ.

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      Рейтинг: +12479

      NewLife > Ollegator 19 января, 13:51

      Я ничего не предлагал пробовать, что за привычка передергивать. Сначала придумают отсебятину, а потом ее же начинают разоблачать. Это стиль про.па.г.ан.донов.

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      ...
      Рейтинг: +13543

      ilichkadr > NewLife 19 января, 14:32

      Морской конёк это суррогатная мать.
      "признание полов" это ещё не однополый секс.
      P.S. Я к тому, что однополым сексом детей не сделаешь. Прав Мостовой гей это изначально опущенный петушара. Вот пусть в своём курятнике и кукарекает.

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      Рейтинг: +12479

      NewLife > ilichkadr 19 января, 14:46

      Не правда ваша. В природе очень часто дети производятся на свет вообще без секса. Зачем Мостовому и Вам выставлять свое невежество напоказ.
      Партеногенез - это так называемое «однополое размножение» . И про морских коньков изучайте мат часть, а то совсем как-то неважно выглядите.

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      Рейтинг: +13543

      ilichkadr > NewLife 19 января, 15:20

      Мне не интересны разговоры с пробирочником, который пытается здесь показать своё ведение в однополом размножении, рассуждать и партеногенезе и при этом отвергает семью как ячейку общества. Я понимаю, что можно научить и зайца курить, но зачем они обществу? Доставлять пиццу по квартирам и дачам, а NewLife?
      P.S. Вам надо срочно перечитать Булгакова и вникнуть в прочитанное. Иначе при попадании с вашей матчастью к толерастам, вспомните фатера и муттер не один раз.

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      Рейтинг: +12479

      NewLife > ilichkadr 19 января, 15:51

      Не приписывайтк мне то, чего я не говорил. Это вы придумали мое отношение к семье, которое я не утверждал. Ollegator Вам в собеседники. Не интенресно с вами, гудбай.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13543

      ilichkadr > NewLife 19 января, 18:13

      Не я здесь первым начал рассуждения про однополый секс. Мостовой, как и большинство здесь на сайте - мужики! Как известно, настоящий мужик и толерастия не совместимы. Это в Амстердаме толерасты-ссыкуны проявляют толерантность в отношениях. В России никогда ничего подобного не было и, надеюсь, не будет.
      Правда в высказываниях некоторых здешних домочадцев уже попахивает окнами Овертона, но это, поверьте мне, не от большого ума.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > NewLife 19 января, 21:24

      А давайте будем почковаться? Как амебы. Вы ведь к этому клоните. Упрощать так упрощать!..(

      0
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      ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife > Cleaner 19 января, 22:24

      А давайте не будем обсуждать непростые вопросы на уровне рыночных хабалок. Я никуда не клоню, никого ни к чему не призываю. Я просто ненавижу обскурантизм и мракобесие - ткнул Мостового мордой в его невежественные высказывания.

      1
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      Рейтинг: -3

      Brookovka > NewLife 16 часов назад

      Зачем вы тратите время на этих инфузорий?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10320

      playsh 19 января, 12:19

      Да пусть каждый делает со своим телом,что пожелает,пусть живёт как знает.Вот только соревноваться надо с такими же,что тебе дала природа-матушка.
      Пол сменить можно,но изменить полностью генетический код с мужского на женский и наоборот нет.И накачанные мужские мышцы с женскими не сравнишь,особенно в тазобедренных суставах.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 > playsh 19 января, 12:29

      Согласен, эту "дыру" нужно закрывать. Когда мужик с хреновыми спортивными результатами решил отрезать себе куй и переименовавшись в бабу выступает в женском виде спорта и побеждает, по вполне понятным причинам - это уже некорректно. Справедливости ради, нужно разделение. Есть Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, ни у кого же не возникает вопрос почему разделили? Теперь нужно создать "небинарные" игры, куда будут входить трансы небинары гермофродиты и прочая нечисть.

      7
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      ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Enter2006 19 января, 13:01

      Психолимпийские игры - для психически нездоровых людей.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 > Fusballer 19 января, 13:02

      Чётко! Лайк! ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6700

      Томик > Fusballer 19 января, 13:05

      Давайте их хотя бы Олимпийскими называть не будем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13543

      ilichkadr > Fusballer 19 января, 14:35

      Ох, как хотелось взглянуть на такие игры!

      0
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      ...
      Рейтинг: -3

      Brookovka > playsh 16 часов назад

      Вы хоть в тему то вникнете, прежде чем своим мнением делиться. Он не позиционирует себя женщиной, и с женщинами не соревнуется, вы о чем вообще? И с телом своим он ничего не делал, и пол не менял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 11:41

      В колледже изучали бинарный код на уроках информатики. А уже есть "небинарный кот"? Это типа вируса? Вот что действительно страшно, а вы COVID, COVID...

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Enter2006 19 января, 12:18

      Ковидом и скрывают всю эту ******.

      2
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      Рейтинг: +1864

      spam2009 19 января, 11:35

      По моему это шизофрения или еще что похуже я хз, психиатры в этом лучше разбираются. В дурку ему надо а не на олимпиаду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 11:19

      Небинарном фигурист? Нужно называть вещи СВОИМИ именами. Это люди с нарушенной психикой, которых в старые добрые времена лечили таблетками. БОЛЬНЫЕ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife > Cleaner 19 января, 12:33

      Сказал бы ты это Ивану Грозному с его постоянным спутником мальчиком-красавцем, повертелся бы на колу. Также выкинь нах все айфоны айпады и маки, поскольку их проиводителя возглавляет открытый гей Тим Кук, я уж не говорю о Чайковском, Оскаре Уалде и многих других. Что ты сделал, что считаешь для себя возможным называть их больными. По сравнению с ними ты просто тля.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > NewLife 19 января, 12:52

      А Вы, значит, из этих? Из Чайковских и Куков?..)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife > Cleaner 19 января, 12:52

      Разочарую - не из этих.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > NewLife 19 января, 13:01

      Да я и не очаровывался.) Айфон - отстой и развод для лохов. Гаджет для понтов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife > Cleaner 19 января, 13:07

      Только компания Эппл, которая их производит стала самой крупной компанией в мире с капитализацией более трех триллионов долларов. То есть весь мир не согласен с твоим просвещенным мнением.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > NewLife 19 января, 13:12

      Америкосы агрессивно проталкивают свое. Утверждаю, что айфон это товар для лохов и тех, кто хочет козырнуть благосостоянием. 20 процентов рынка у Эппл. При разнузданной рекламе. Это прказатель отстойности товара. Рекламу отбивают ценой на товар, а не функциями.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife > Cleaner 19 января, 13:20

      Еще у них есть много товаров для лохов по твоему мнению и по мнению нашего тв, например: SpaceX и тесла, все компьютерные внутренности, полупроводники и тд.

      0
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner > NewLife 19 января, 13:24

      Они Вас подсадили на свою иглу. Потому переубеждать не буду. Сами со временем во всем разберетесь...

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      Рейтинг: +13543

      ilichkadr > Cleaner 19 января, 14:41

      В очередной раз пожалеешь, что отменили порку! За месяц ЛеДюку отбили бы всякое желание быть небинарным.

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