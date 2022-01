«Астон Вилла» арендовала у «Ромы» вратаря Ольсена

Голкипер Робин Ольсен продолжит карьеру в «Астон Вилле». Его арендовали до конца сезона у «Ромы».

В первой части сезона швед был в аренде в «Шеффилд Юнайтед» (Чемпионшип).

Aston Villa is pleased to confirm the signing of Robin Olsen on loan until the end of the season.