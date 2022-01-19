Кубок Германии. «Боруссия» Д уступила «Санкт-Паули» и вылетела из турнира

Дортмундская «Боруссия» уступила «Санкт-Паули» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. В конце первого тайма преимущество «Санкт-Паули» удвоил экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель, забивший в свои ворота.
«Боруссия» смогла отыграть только один мяч – отличился Эрлинг Холанд. Действующий победитель Кубка Германии вылетел из турнира.
Германия. Кубок. 1/8 финала
Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Аменидо, 4; 2:0 – Витсель (автогол), 40; 2:1 – Холанд, 58.
Источник: Бомбардир.ру