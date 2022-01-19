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    Кубок Германии. «Боруссия» Д уступила «Санкт-Паули» и вылетела из турнира

    Дортмундская «Боруссия» уступила «Санкт-Паули» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

    Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. В конце первого тайма преимущество «Санкт-Паули» удвоил экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель, забивший в свои ворота.

    «Боруссия» смогла отыграть только один мяч – отличился Эрлинг Холанд. Действующий победитель Кубка Германии вылетел из турнира.

    Германия. Кубок. 1/8 финала

    Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аменидо, 4; 2:0 – Витсель (автогол), 40; 2:1 – Холанд, 58.

    Календарь Кубка Германии

    Результаты Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2022 00:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 19 января, 16:43

      Интересный получился поединок. Боруссия имела преимущество но пропустила два необязательных мяча. Когда подопечным Розе удалось отыграть один гол, казалось что сравнять счет остается только делом времени но Санкт-Паули выстоял. Очень уж самоотверженно играли футболисты этой команды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +117

      pele1981 19 января, 08:47

      Ничего удивительного, что Боруссия проиграла - ведь в ее рядах "великий" Холанд!))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL 19 января, 00:52

      ухахахахаха
      вот это рубка!

      0
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