Кубок Германии. «Боруссия» Д уступила «Санкт-Паули» и вылетела из турнира

Дортмундская «Боруссия» уступила «Санкт-Паули» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. В конце первого тайма преимущество «Санкт-Паули» удвоил экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель, забивший в свои ворота.

«Боруссия» смогла отыграть только один мяч – отличился Эрлинг Холанд. Действующий победитель Кубка Германии вылетел из турнира.

Германия. Кубок. 1/8 финала

Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Аменидо, 4; 2:0 – Витсель (автогол), 40; 2:1 – Холанд, 58.

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