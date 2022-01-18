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    Гендиректор «Зенита»: «Никаких переговоров с «Ювентусом» по Азмуну нет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с «Ювентусом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

    — Ведутся ли переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» по трансферу Азмуна?

    — Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с «Ювентусом» нет.

    — Есть ли предложения от других клубов по трансферу Сердара?

    — Мы комментируем не процессы, а результаты.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Азмун хочет перейти в «Ювентус». Туринцы предложили «Зениту» 1+2 миллиона (Tuttosport)

    Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

    Источник: Eurostavka

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    18.01.2022 09:20
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