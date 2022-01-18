Гендиректор «Зенита»: «Никаких переговоров с «Ювентусом» по Азмуну нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с «Ювентусом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
— Ведутся ли переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» по трансферу Азмуна?
— Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с «Ювентусом» нет.
— Есть ли предложения от других клубов по трансферу Сердара?
— Мы комментируем не процессы, а результаты.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
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Источник: Eurostavka