Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получил награду The Best от ФИФА.

Немца признали лучшим тренером мира по итогам 2021 года.

На приз также претендовали Роберто Манчини (сборная Италии) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Thomas Tuchel is the #TheBest FIFA Men’s Coach 2021!He had a year to remember with @ChelseaFC! pic.twitter.com/skVgbZTxCO